La Pupa e il Secchione 2022, ascolti flop: cosa cambierà nello show di Barbara D’Urso?

Ha debuttato poche settimane fa in prima serata su Italia 1 con un ‘format’ innovativo, molto simile a un reality, ma La Pupa e il Secchione, nonostante su Instagram la conduttrice Barbara D’Urso pubblichi i dati di share e ringrazi i suoi milioni di telespettatori, pare non stia decollando. Non come ci si aspettava. Anzi, come fa sapere Giuseppe Candela su Dagospia Mediaset e la casa di produzione Banijay ‘non sarebbero soddisfatti della resa televisiva del prodotto’. Quindi, cambierà qualcosa? Cosa si dovrà inventare la padrona di casa?

Gli ascolti tv de La Pupa e il Secchione 2022

Gli ascolti della Pupa e il Secchione, nonostante il format del tutto nuovo, sono davvero bassi. La trasmissione, secondo molti, somiglia di più a Live non è la D’Urso, non al classico esperimento sociale, quello che vedeva protagonisti pupe e secchioni (o viceversa): i protagonisti sembrerebbero essere sempre gli stessi, così come le dinamiche. Secondo Dagospia, infatti, la ‘colpa di Barbara D’Urso è quella di aver trasformato La Pupa e il Secchione in Live non è la D’Urso, facendo scappare il pubblico’. D’altra parte, la trasmissione sembra non piacere proprio a nessuno, neppure alla critica e ai vertici dell’azienda di Cologno Monzese.

Le anticipazioni della prossima puntata

Dopo l’eliminazione di Vera Miales e del suo secchione, il reality tornerà in onda martedì 5 aprile, sempre in prima serata su Italia 1. Come ha anticipato Barbara D’Urso, in studio arriverà un ospite davvero inatteso: di chi si tratta? Servirà per alzare lo share e aumentare gli ascolti? Quello che è certo è che rivedremo tutte le coppie, tra gelosie, legami e confronti molto accesi. In studio, come sempre, i giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.