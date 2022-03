La Pupa e il Secchione 2022, chi è stato eliminato ieri sera: quale coppia ha lasciato il gioco, cosa è successo martedì 29 marzo

Sta appassionando milioni di telespettatori La Pupa e il Secchione, l’esperimento sociale che per la prima volta su Italia 1 vede alla conduzione Barbara D’Urso. Un format nuovo, totalmente diverso dalle scorse edizioni, quasi più un reality con i concorrenti chiusi in una villa. Tra legami che si rafforzano, equilibri che vacillano e primi scontri tra i protagonisti. Ma chi è stato eliminato definitivamente dal gioco? E cosa è successo nell’ultima puntata di martedì 29 marzo?

La Pupa e il Secchione 2022, cosa è successo in studio martedì 29 marzo

Flavia Vento, una delle pupe, ha deciso di abbandonare lo show alla seconda puntata, dopo essere rientrata nella villa insieme ad Aristide Malnati, il secchione della coppia. Barbara D’Urso ha cercato in tutti i modi di convincerla a restare, ma la showgirl non ha voluto sentire ragioni: ha fatto le valige ed è andata via. Ora al suo posto è pronta ad entrare Elena Morali.

Ma non solo. Clizia Incoravia, neo mamma del piccolo Gabriele, è in studio e il suo ruolo sarà fondamentale perché il suo voto, insieme a quello dei giudici, servirà per stilare la classifica finale. In studio, poi, è tornata Guenda Goria per un doppio confronto. Prima con la pupa Mila Suarez, accusata di essere troppo vicina al suo fidanzato (e secchione) Mirko, poi con Vera Miales, la giovane fidanzata del padre, che ha instaurato un legame molto solido con Nicolò Scalfi.

Quale coppia è stata eliminata

Nel corso della prima puntata ad essere eliminati sono stati Asia, Emy e Alessandro, che alla fine hanno avuto la possibilità di dormire nello sgabuzzino per l’intera settimana. Possibilità che è stata data anche a Flavia Vento e Aristide Malnati, la coppia che la scorsa settimana non ha convinto i giudici. Barbara D’Urso anche a loro ha riaperto le porte della villa, almeno fino a quando la showgirl non ha deciso di andare via di sua volontà. Ora chi dovrà abbandonare il gioco? E farlo definitivamente?

Le coppie in gara

Le coppie in gara sono 9. Ma vediamo nel dettaglio quali.