Flavia Vento: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, la Pupa e il Secchione

Torna in tv Flavia Vento come concorrente della nuova edizione de la Pupa e il Secchione. La nuova edizione, condotta per la prima volta da Barbara D’Urso, promette tantissime novità e vedrà la partecipazione di pupe e secchioni provenienti anche dal mondo VIP.

Flavia Vento: chi è, età, carriera

E’ una nota showgirl, attrice ed ex modella italiana, nata a Roma il 17 maggio del 1977 da madre olandese e da padre italiano. Flavia ha conseguito la maturità linguistica e ha poi subito intrapreso l’attività di modella a Milano e Parigi. La sua carriera televisiva ha inizio nel mondo degli spot: nel 1995 ha partecipato a quello della Neutro Roberts e nel 1998 a quello della Ferrero Rocher.

La notorietà, però, la raggiunge con la partecipazione alla trasmissione Il lotto alle otto nel 1999. Successivamente, sarà il programma televisivo Libero a renderla nota al pubblico televisivo come “valletta sotto il tavolo”. Nel 2005 è ritornata in televisione e ha condotto Striscia La notizia insieme a Pino Insegno e Pino Campagna. Negli ultimi anni è spesso intervenuta come ospite o come opinionista in più programmi televisivi: Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Quelli che il calcio.

La pupa e il secchione

Adesso inizierà la nuova avventura come concorrente nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione al via da martedì 15 marzo 2022. Con lei, come pupa “VIP”, anche Paola Caruso.

Curiosità, Instagram

Non solo televisione. Flavia si è avvicinata anche al mondo della politica: alle elezioni regionali del 2005 è stata candidata nel Lazio con il nuovo PLI. Nel suo blog si professa amante degli animali e ha spesso cercato di sensibilizzare i lettori sul problema dei canili troppo affollati. E’ presente su Instagram con l’account @vento_flavia_777.