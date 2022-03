Asia Valente: chi è, fidanzato, età, Instagram, genitori, La Pupa e il secchione

Siamo pronti per il nuovo appuntamento su Italia 1: torna La Pupa e il secchione! Condotto da Barbara D’Urso il programma vedrà la partecipazione di tantissimi volti interessanti. Il pubblico già si chiede chi tra i concorrenti vincerà il programma, la tensione è già palpabile. Conosciamo meglio una delle concorrenti, Asia Valente!

Asia Valente: chi è, età, tutto su di lei

Asia Valente è nata a Benevento il 12 aprile del 1996. E’ del segno dell’Ariete, ha 25 anni ed è alta 173 cm, ma pesa solo 55 kg. E’ una fashion blogger, un’influenza e una modella. E’ famosa per aver posato per Playboy e per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2020. Finito il liceo si trasferisce a Milano dove si impegna molto per realizzare il suo sogno e diventare una modella: ha la passione per lo sport. Suo padre è un noto personal trainer di Benevento.

Instagram e carriera: Grande Fratello VIP, Le Iene

Asia ha fatto dei social il suo lavoro: il suo profilo Instagram ufficiale, asiavalentereal, conta oltre 1 milione e 400 mila follower. Ma il suo sogno è diventare una showgirl. Oltre che al Grande Fratello VIP ha partecipato all’Isola dei Famosi, Ciao Darwin e Le Iene. E’ famosa per aver posato per Playboy e per il brano “Mr Trump”. Ha inoltre partecipato a Miss Italia e Miss Meraviglia.

Chi è il fidanzato, vita privata

Asia al momento sembrerebbe single, tuttavia ha avuto relazioni con personaggi importanti: si parla di Arturo Bruni, ex membro del gruppo Dark Polo Gang oltre che con Gallagher.

