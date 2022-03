Denis Dosio: chi è, età, altezza, fratello, La Pupa e il secchione

Ci siamo: finalmente sta per partire la nuova edizione della Pupa e il secchione, lo show condotto da Barbara D’Urso e in onda su Italia 1. Ci sono davvero moltissimi giovanissimi che parteciperanno a quest’edizione: chi di loro riuscirà a vincere? Il pubblico è in attesa di vedere le prime puntante. Nel frattempo presentiamo i vari concorrenti: tra loro anche Denis Dosio!

Denis Dosio: chi è

Denis Dosio è un giovanissimo influencer davvero molto apprezzato dal pubblico femminile. E’ molto pratico dei vari social su cui distribuisce diversi tipi di contenuti. E’ nato il 12 marzo 2001 a Forlì, ma ha origini brasiliane. E’ del segno zodiacale dei Pesci. Nonostante sia un bellissimo ragazzo e davvero molto popolare è stato vittima di bullismo e brutte azioni da parte di hater, tanto che ha addirittura una cicatrice sulla fronte causata da una di queste vicissitudini. Denis ha un fratello maggiore che gli somiglia molto di nome Manuel e una sorella che però non è molto amante dei social.

Carriera

Nonostante la giovane età Denis ha già una carriera piuttosto avviata: ha iniziato come youtuber, ma ben presto si è spostato anche su altre piattaforme: Instagram, Tik Tok e Onlyfans, dove distribuisce contenuti più spinti e a pagamento. Su Youtube ha iniziato quando era ancora uno studente liceale (Ha studiato Ragioneria all’ITC Carlo Matteucci): qui raccontava vari aneddoti della sua vita. In parte la sua popolarità è stata incrementata anche dall’amicizia con Luca Vittozzi, ex partecipante al “Collegio”. Denis ha anche partecipato a diversi programmi: “Grande Fratello VIP 5” nel 2020, “Pomeriggio Cinque” (2020) e “Realiti” (2019). Non solo: è anche un cantante, anzi, questo è il suo sogno più grande. Nel 2020 ha pubblicato due singoli: “Non mi tocchi” (gennaio) e “Fatto a regola d’arte” (agosto).

Informazioni private: bullismo e fidanzata

Denis ha raccontato qualcosa di sé nel corso del tempo: il suo miglior pregio è avere un buon cuore, mentre il peggior difetto è essere permaloso. Ha raccontato anche che è solito coinvolgere mentalmente le sue fan, elemento che gli ha dato un certo successo. Nonostante il successo, tuttavia, Denis ha alle spalle un passato purtroppo comune a molti adolescenti: è stato vittima di bullismo. Ha raccontato questi fatti la prima volta nella Casa del Grande Fratello. Tra i 14 e i 16 anni, infatti, ha molto sofferto per questa faccenda arrivando anche a chiudersi in se stesso. Una volta è stato chiuso in un bagno pubblico e la brava registrata e postata su Instagram. Attualmente Denis non risulta essere fidanzato, ma afferma di essere in cerca della ragazza giusta e non esclude possa essere una delle sue fan. Il suo ideale di donna è “bassa, bionda e ben messa”.

Social: Instagram, Tik Tok, Youtube

Denis ha iniziato la sua carriera proprio tramite i social: il suo canale Youtube, Denis Dosio, conta ben 215mila iscritti. Su Instagram, denisdosio, conta oltre 900mila follower, mentre su Tik Tok denis.dosio ha quasi 2 milioni di seguaci. Denis ha anche un account sul chiacchierato e discusso social Onlyfans dove posta foto di nudo e sexy. Le sue follower hanno anche un nome: “le viziatine”.

