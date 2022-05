La Pupa e il Secchione 2022, anticipazioni della finale: gli ospiti del 3 maggio, le coppie ancora in gara

L’attesa è finita e il conto alla rovescia si può attivare perché questa sera, dopo tantissime puntate e colpi di scena, su Italia 1 andrà in onda la finale de La Pupa e il Secchione, l’esperimento ‘sociale’ condotto per la prima volta da Barbara D’Urso. Una sorta di reality, con i concorrenti ‘chiusi’ in una villa, tra prove di cultura (e non solo).

La proposta di matrimonio per Elena Morali stasera a La Pupa e il Secchione

Non mancheranno le sorprese e le emozioni questa sera nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, sempre accompagnata dai suoi tre immancabili giurati: Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia. Nel corso della finale la pupa Elena Morali riceverà la proposta di matrimonio, del tutto inaspettata, del fidanzato Luigi Mario Favoloso. Insomma, il sogno di sempre, il coronamento di un amore!

Francesco Chiofalo e l’incontro con la ‘iena’ Andrea Agresti

E non finisce qui. Questa sera il ‘pupo’ Francesco Chiofalo avrà modo di accogliere in studio la ‘iena’ Andrea Agresti, proprio l’inviato della trasmissione che aveva fatto visita al personal trainer in ospedale quando doveva essere operato al cervello.

Arriva Giucas Casella come ospite

Proposte di matrimonio, esibizioni mozzafiato, incontri strappalacrime e tante risate assicurate con Giucas Casella, uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che questa sera sarà da Barbara D’Urso come ospite speciale, nelle vesti di pupo per una sera. Il suo ruolo sarà fondamentale nella classifica finale: avrà il ‘compito’ di assegnare cinque punti bonus dopo una prova extra che vedrà al centro dell’attenzione due pupe.

Quali sono le coppie finaliste e cosa si vince a La Pupa e il Secchione

Tra una prova di cultura e l’altra, questa sera verrà proclamata la coppia vincitrice, che si porterà a casa un bel montepremi: ben 20 mila euro. Le coppie in gara sono: