Giucas Casella: chi è, età, carriera, ipnosi, oggi, compagnia, Instagram, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Giucas Casella, ma conosciamolo meglio!

Giucas Casella: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Giucas Casella, all’anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, è nato a Termini Imerese il 15 novembre del 1949 ed è un noto illusionista e personaggio televisivo. Ha spesso partecipato a diversi programmi in televisione di successo, come Quelli che il calcio. Ma non solo. Casella ha anche partecipato a due reality: nel 2003 a Il ristorante condotto da Antonella Clerici e nel 2008 alla sesta edizione de L’isola dei Famosi, programma condotto da Simona Ventura. Il 22 gennaio del 2018, invece, ha preso parte alla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, ma dopo sei settimane si è ritirato per problemi di salute.

Giucas Casella: chi è la compagna, vita privata, figli

Giucas Casella è il compagno dell’ex annunciatrice tv, attrice e doppiatrice Valeria Perilli.