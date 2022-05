Televoto Isola dei Famosi, chi viene eliminato stasera: sondaggi, percentuali e anticipazioni della puntata

Continua l’avventura dei naufraghi in Honduras, quelli che stanno partecipando, ormai da diverse settimane, all‘Isola dei Famosi, il reality che sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra prove e sfide sempre più dure, i concorrenti sono agguerriti: da una parte la mancanza di cibo, le polemiche, dall’altra le risate e la complicità tra alcuni. Ma chi rischia l’eliminazione questa sera? Chi dovrà sbarcare su Playa Sgamada?

Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis al televoto

Sono tre i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando del pugile Clemente Russo, che fa coppia fissa nella vita e nel gioco con la moglie Laura Maddaloni, di Nick Luciani, uno dei ‘superstiti’ de I Cugini di Campagna e dell’attore romano Nicolas Vaporidis. Chi di loro dovrà lasciare la Palapa e, zaino in spalla, partire alla volta di Playa Sgamada?

Chi si salva tra i tre naufraghi

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nicolas Vaporidis (con il 52.51% di voti). A seguire Nick Luciani, che riesce a raggiungere il 40%, mentre a rischio sembrerebbe esserci, a tutti gli effetti, il pugile napoletano Clemente Russo. Sarà così? Dovrà ritornare su Playa Sgamada?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Questa sera, molto probabilmente, Ilary Blasi, padrona indiscussa della trasmissione, aprirà un televoto flash su Playa Sgamada, lì dove vivono Licia Nunez ed Estefania Bernal. Chi di loro dovrà rientrare definitivamente in Italia? E ci sarà la possibilità di ritornare in gioco con tutti gli altri naufraghi?

Roger Balduino tra Estefania e Beatriz

La puntata dell’Isola dei Famosi, come sempre, sarà ricca di colpi di scena. E, quasi sicuramente, una bella parte sarà dedicata a Roger Balduino, il naufrago che sull’isola ha iniziato una storia d’amore con Estefania. Peccato, però, che ora in Honduras sia sbarcata, per far vacillare gli equilibri, la sua ex fidanzata Beatriz: cosa accadrà? Ci sarà un ritorno di fiamma?