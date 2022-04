Beatriz Marino, chi è l’ex fidanzata di Roger Balduino: età, lavoro, Instagram, Estefania Bernal

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura di Canale 5. Tra prove, sfide sempre più difficili e mancanza di cibo, il percorso dei naufraghi continua e questa sera in studio arriverà Beatriz Marino, ex (o forse non proprio ex) fidanzata del concorrente brasiliano Roger Balduino.

La storia d’amore tra Beatriz e Roger è davvero finita?

Non abbiamo molte informazioni su Beatriz Marino, ma sappiamo che è stata fidanzata con Roger Balduino. E i due si sarebbero frequentati fino a febbraio, fino a quando lui non è partito per l’Honduras. A dirlo è stata proprio la ragazza, già ospite in studio da Ilary Blasi, che ha avuto modo di parlare con l’ex fidanzato, ora impegnato in una relazione con la modella e naufraga Estefania Bernal.

“Vedo che hai dimenticato velocemente tutte le parole che ci siamo detti prima che tu partissi. Le cose sono cambiate? Ti conosco e so che dopo l’Isola dei Famosi tornerai da me. Ma dimentica il mio indirizzo, allora fammi questo favore. Divertiti. Anche io mi divertirò qui a Milano. Sei un bugiardo – ha tuonato Beatriz – dicevi che mi amavi, che ti mancavo, che volevi vedermi dopo l’isola. Dici che mi ami e dopo una settimana ti vedo innamorato di un’altra?”.

Roger ed Estefania: storia di un amore sull’isola

Roger, infatti, sull’isola si è invaghito di Estefania Bernal e i due insieme fanno coppia fissa, anche nel gioco. A quelle dichiarazioni dell’ex fidanzata il modello, in evidente imbarazzo, ha spiegato che sì, le cose sono cambiate. Ma nella conversazione è intervenuta anche Estefania, che non ha certo perso tempo per dire la sua: “Perché lei dice quelle cose? Ilary, sapevo che aveva una ex fidanzata e che si erano lasciati da quasi un anno, ma tutte queste cose che ha detto lei ora non le sapevo. Ovvero che lui le aveva promesso di richiamarla dopo l’isola. Forse lei lo fa per pubblicità, non lo so, lo scopriremo”. E lo scoprirà anche il pubblico perché stasera ci sarà l’ennesimo confronto tra i due: sarà una nuova chimica artistica?

Instagram di Beatriz Marino

Beatriz ha un profilo Instagram e con l’account @bbmarino vanta oltre 17 mila followers.