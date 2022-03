Roger Balduino, chi è il naufrago brasiliano dell’Isola dei Famosi: età, Instagram, vita privata, Naomi Campbell, fidanzata, Jovana ed Estefana

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche il modello Roger Balduino.

Chi è il modello brasiliano Roger Balduino

Si chiama Roger Balduino il modello brasiliano balzato agli onori delle cronache e del gossip perché concorrente della nuova edizione del reality L’Isola dei Famosi. Di lui sappiamo che è un modello originario di Erechim, classe 1992: ha debuttato molto giovane come modello, ha sfilato e posato per importanti campagne di moda e ora vive in Italia, a Milano. Ma per lavoro, come si può immaginare, viaggia spesso e ha tantissimi impegni da portare a termine!

Chi è la fidanzata

Il modello, bellissimo e dal fisico scultoreo, è molto riservato e non ci è dato sapere se sia fidanzato o meno. Troverà la donna giusta per lui sull’isola sperduta dell’Honduras?

Curiosità

Ha molti tatuaggi, dalle foto sembrerebbe essere un grandissimo appassionato di surf e di viaggi. Uno dei suoi cantanti preferiti è Lil Wayne, è un grande sportivo e ha avuto la fortuna e il privilegio di conoscere la supermodella Naomi Campbell.

Instagram e foto Roger Balduino

Ha un profilo Instagram e con l’account @rogerb92 vanta oltre 5.000 followers, che saranno sicuramente destinati ad aumentare!