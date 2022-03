Estefania Bernal, la ‘nuova Belen’ dell’Isola dei Famosi: chi è, età, altezza, Instagram, fidanzato e vita privata, Roger Balduino

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche l’ex Miss Argentina Estefania Bernal.

Chi è Estefania Bernal, la biografia

Estefania Bernal è nata il 4 dicembre del 1995 a Buenos Aires, nel quartiere di Almagro, ed è una bellissima modella argentina. Ha iniziato a muovere i primi passi da piccolissima e ha partecipato a diverse trasmissioni nel suo paese, mentre in Italia ha recitato in alcuni spot pubblicitari. La bella Estefania ha vinto Miss Universo Argentina nel 2016. E ora è pronta a sbarcare in Honduras per dimostrare che non è solo bella, ma che ha un carattere, forte, determinato. Uno spirito d’avventura innato!

Miss Universo Argentina

Estefania, che è bellissima, nel 2016 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Universo Argentina. Appena ventenne è stata insignita del titolo di più bella del Paese e ha rappresentato la sua terra nel concorso mondiale che si è svolto il 30 gennaio del 2017 nelle Filippine. Ha un fisico scultoreo: è alta 173 cm, mora, labbra grandi e sensuali, occhi chiari e sorriso che attira. Una bellezza che lascia senza parole!

Scherzi a parte

Nel 2021 Estefania è stata ospite di Scherzi a Parte, lo show comico condotto l’inverno scorso da Enrico Papi in prima serata su Canale 5. Lei si è dovuta fingere una vigilessa e con l’accento spagnolo ha dispensato multe improbabili e incomprensibili.

Chi è il fidanzato

Riservatissima sulla sua sfera privata, Estefania non fa trapelare nessuno. Ci sarà qualcuno nel suo cuore? Chi sarà il fortunato? Troverà forse l’amore all’Isola?

Instagram Estefania Bernal

Molto seguita su Instagram, con l’account @estefaniabernal vanta oltre 80 mila followers.