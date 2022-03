Clemente Russo all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, altezza, chi è la moglie Laura, figli, matrimonio, Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Clemente Russo, il pugile che gareggerà con l’adorata moglie Laura.

Chi è il pugile Clemente Russo, la carriera

Clemente Russo è nato a Caserta il 27 luglio del 1982 ed è un noto personaggio televisivo ed ex pugile. E’ stato campione del mondo dei dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013. Ma non solo. E’ stato anche vicecampione olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012. Di lui sappiamo che è figlio di un operaio e di una casalinga, è cresciuto a Marcianise ed è soprannominato ‘The white Hope’. E’ il pugile con il maggior numero di incontri disputati di tutte le categorie e di tutte le sigle dilettantistiche della boxe italiana.

Le Olimpiadi e la Polizia Penitenziaria

Clemente Russo ha vinto moltissimo nella sua carriera: alle Olimpiadi di Pechino, per esempio, è riuscito a portare a casa la medaglia d’argento e nel 2011 ha vinto la finale individuale del WSB per i pesi massimi ed è diventato campione del mondo individuale. Nel 2012 ha lasciato la squadra delle Fiamme Oro e ha deciso di prendere parte alle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria. Ha partecipato a ben quattro edizioni dei Giochi olimpici, cinque mondiali, tre europei, due giochi del Mediterraneo e tre campionati dell’Unione Europea.

Chi è la moglie Laura Maddaloni, figlie

Clemente Russo il 29 dicembre del 2008 ha sposato Laura Maddaloni, una judoka italiana, sorella di Pino e Marco. I due sono convolati a nozze nell’Abbazia di San Gennaro a Cervinara e dal loro amore sono nate tre splendide bambine.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @clementerussoofficial vanta 276 mila followers.