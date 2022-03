Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, chi è il marito, Judo, altezza, matrimonio, figlie, fratelli e Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Clemente Russo, il pugile che gareggerà con l’adorata moglie Laura.

Chi è Laura Maddaloni, carriera

Laura Maddaloni è nata a Napoli l’11 aprile del 1980 ed una famosissima judoka. E’ figlia dell’allenatore Giovanni ed è la sorella di Marco Maddaloni e Pino Maddaloni, entrambi judoka di caratura internazionale. Di Laura sappiamo che nel 2001 ha vinto la medaglia di bronzo nell’europeo a squadre e nell’europeo per club, ha fatto anche parte della spedizione italiana ai Giochi del Mediterraneo di Almeria nel 2005, dove ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo dei -57kg.

Chi sono i fratelli Marco e Pino Maddaloni

Marco Maddaloni è un judoka e personaggio televisivo italiano, che a 17 anni è diventato campione italiano assoluto nella categoria under. Di lui sappiamo che ha avuto una brillante carriera e che fa ha fatto parte del Centro Sportivo Carabinieri, poi delle Fiamme Ore e di quelle Azzurre della Polizia Penitenziaria. Per quanto riguarda la televisione, sappiamo che ha partecipato a Pechino Express e che nel 2019 ha vinto l’Isola dei Famosi, battendo in finale Marina La Rosa. Pino Maddaloni, invece, è anche lui un judoka, uno degli atleti più rappresentativi della storia di questa disciplina.

Il matrimonio con Clemente Russo, le figlie

Laura Maddaloni ha sposato il pugile Clemente Russo, vicecampione olimpico nei pesi massimi a Pechino 2008 e Londra 2012. I due sono convolati a nozze il 29 dicembre del 2008 a Cervinara e dal loro amore sono nate tra bambine: Rosy, nata nell’agosto del 2011, e le gemelline Jane e Janet nel 2013.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @maddalonilaura vanta 146 mila followers.