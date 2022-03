Nick Luciani de I Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022: voce, figlia, moglie, oggi, biografia, dove abita, Silvano Michetti e Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche la coppia dei Cugini di Campagna, formata da Nick Luciani e Silvano Michetti.

Chi è Nick Luciani: la biografia

Nick Luciani è la voce storica dei Cugini di Campagna, un gruppo musicale pop fondato nel 1970 a Roma su iniziativa di Silvano Michetti, e poi strutturato dalla casa discografica Pull di Bruno Zambrini e Gianni Meccia. Nick è nato a Roma il 2 giugno del 1970 e ha prestato la sua voce a tanti successi della band, tra cui Anima mia. Ma non solo. Tra i brani di rilievo, con il suo timbro riconoscibile e inconfondibile, ricordiamo Meravigliosamente, No tu no, Conchiglia Bianca, Un’altra donna, Innamorata.

Chi è la moglie, figli

Veniamo ora alla sua vita privata. Nick Luciani è sposato dal 1999 con Vanessa Perna, anche lei cantante. I due sono convolati a nozze nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina, mentre il ricevimento con oltre 200 persone si è tenuto a Grottaferrata, alle porte di Roma. Dal loro amore è nata Karen, l’unica figlia della coppia.

Dove abita a Roma

Nick Luciani vive nella Capitale, ma negli ultimi anni, come ha ribadito più volte nei salotti televisivi, ha dovuto fare i conti con dei problemi economici. Nel 2019, infatti, ai microfoni di Pomeriggio Cinque ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile, addirittura nel 2014, dopo aver lasciato la band, si è visto costretto a fare altri lavori per vivere, dal muratore al giardiniere. Sempre con estrema dignità e riconoscenza.

I Maneskin

I Cugini di Campagna, recentemente, hanno alzato un polverone sui Maneskin, i giovani ragazzi, orgoglio italiano, che dopo aver trionfato a Sanremo nel 2021, hanno vinto anche all’Eurovision con il loro brano ‘Zitti e buoni’. Secondo la band Damiano e tutti i ragazzi dei Maneskin avrebbero copiato i loro outfit, alternativi e fuori dagli schemi.

Instagram

Nick Luciani ha un profilo Instagram e con l’account @lucianinick vanta oltre 6.000 followers, forse destinati ad aumentare dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi.