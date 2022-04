Licia Nunez all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, chi è l’ex compagna Barbara Eboli, GF VIP, Imma Battaglia, Instagram, fidanzata

Tutto pronto per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, in Honduras sta per sbarcare una nuova concorrente, Licia Nunez. Con lei anche Marco Senise: porteranno scompiglio sull’isola? Faranno vacillare gli equilibri, già di per sé precari?

La biografia

Licia Nunez, pseudonimo di Lucia Del Curatol, è nata a Barletta il 1 marzo del 1980 ed è una nota attrice ed ex modella. A soli 17 anni, ancora molto giovane, ha iniziato a lavorare come fotomodella, poi ha intrapreso subito dopo la carriera di attrice. Dal 2000 al 2003, infatti, ha studiato recitazione prima a Tolosa, presso l’Università d’arte Drammatica Le Mirail, poi con Beatrice Bracco presso il Teatro Blu di Roma. Ha 42 anni ed è alta 170 cm.

La carriera

Protagonista di diversi spot pubblicitari, dopo aver girato dei cortometraggi, nel 2003 Licia è apparsa sul grande schermo con il film Alla fine della notte, a cui è seguito il Balletto di guerra e nel 2007 Guardo il mondo da un oblò, diretta questa volta da Stefano Calvagna. Tra i suoi lavori in televisione, invece, ricordiamo: Incantesimo, dove ha interpretato Nicoletta Capirossi, Una vita in regalo con Luca Barbareschi, L’ultimo rigore 2 la soap opera di Canale 5 Vivere, dove ha interpretato la cattiva Barbara Ponti.

Al fianco di Marco Mazzocchi, poi, ha condotto Notti mondiali su Rai 2 ed Eurogol su Rai 2. Nel 2011, invece, è stata protagonista e produttrice del film per il cinema Goodbye Mama, mentre dal 2012 al 2018 l’abbiamo rivista sul piccolo schermo nella serie tv di successo Le tre rose di Eva, dove ha interpretato Elena Monforte.

La partecipazione ai reality

Licia è pronta a sbarcare in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi, ma questa non è certo la prima volta per lei come concorrente. L’attrice, infatti, ha preso parte alla quinta edizione di Ballando con le Stelle, poi nel 2020 è entrata a far parte della casa del GF VIP. Ma non solo. Ha anche partecipato al programma Drive Up.

Chi è la fidanzata, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. L’attrice ed ex modella ha avuto una relazione abbastanza lunga, dal 2004 al 2010, con Imma Battaglia, l’attivista e politica italiana, leader del movimento LGBT in Italia, ora moglie di Eva Grimaldi. Dal 2017 al 2021, invece, Licia è stata legata all’imprenditrice Barbara Eboli, storia che sembrerebbe essere giunta al capolinea.

Chi è Imma Battaglia?

Imma Battaglia è nata a Portici il 28 marzo del 1960. È un‘attivista e politica italiana, una dei leader del movimento LGBT. E’ stata dal 1995 al 2000 presidente del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli ed è tra le fondatrici di Dì Gay Project. Imma è laureata in matematica ed è stata organizzatrice – insieme a Vladimir Luxuria – del primo gay pride ufficiale in Italia, quello di Roma del 1994.

Il sogno di avere un figlio

Licia non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma. E qualche anno fa ha raccontato di voler fare ricorso alla fecondazione assistita per avere un bambino. “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita perché io e la mia compagna vogliamo allargare la famiglia. Vorrei una femmina. Solo così potrò dimenticare l’inferno nel quale anni fa ero precipitata per il mio bambino mai nato”.

L’aborto e la dipendenza

Licia, infatti, diversi anni fa era rimasta incinta, poi l’imprenditore era sparito all’improvviso. Lei ha dovuto gestire la gravidanza, poi l’aborto, che l’ha portata a essere dipendente dall’alcol.

Instagram

Licia Nunez è molto attiva su Instagram ed è seguita da circa 334 mila followers.