Imma Battaglia, chi è la moglie di Eva Grimaldi: età, carriera, sorella, ex fidanzate, genitori, famiglia, Instagram

Imma Battaglia, chi è la moglie di Eva Grimaldi: età, carriera

Imma Battaglia è nata a Portici il 28 marzo del 1960. E’ un’attivista e politica italiana, una dei leader del movimento LGBT. E’ stata dal 1995 al 2000 presidente del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli ed è tra le fondatrici di Dì Gay Project. Imma è laureata in matematica ed è stata organizzatrice – insieme a Vladimir Luxuria – del primo gay pride ufficiale in Italia, quello di Roma del 1994.

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi: il matrimonio, vita privata

Imma Battaglia ha avuto una storia d’amore con l’attrice Licia Nunez. Dal 2010 è legata sentimentale all’attrice Eva Grimaldi. Il 19 maggio del 2019 le due si sono unite civilmente in una cerimonia celebrata da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili.

Imma Battaglia: Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @immacolata.battaglia vanta oltre 40 mila followers.