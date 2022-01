Valeria Perilli, moglie di Giucas Casella: chi è, età, figli, voce, Instagram, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Oggi, 10 gennaio 2022, tra gli ospiti, avremo anche Valeria Perilli, la moglie di Giucas Casella. Ma intanto conosciamola meglio!

Chi è la moglie di Giucas Casella

Valeria Perilli è la compagna dell’illusionista Giucas Casella. E’ una doppiatrice e conduttrice italiana che ha prestato la voce a personaggi famosissimi come Miranda di Sex and the City o la Principessa Lunedì dell’anime Calendar Men. Valeria Perilli nasce nel 1954 da Ivo Perilli (sceneggiatore e regista romano) e Lia Corelli (attrice genovese). Ha un fratello, il poeta Plinio Perilli. Valeria e Giucas sono legati da più di 40 anni di relazione, sebbene la coppia non ami essere al centro dei riflettori. Infatti la relazione è diventata di dominio pubblico solo quando, nel 2018, durante una puntata a Domenica Live, l’illusionista le ha chiesto di sposarlo.

Valeria Perilli: carriera

Valeria Perilli ha prestato la voce per tantissimi personaggi. Ricordiamo Miranda di Sex and the City, Lalla in La Tata, la segretaria di Hercule Poirot, e la mamma adottiva di Jacob e Mib in Lost. Ancora: personaggi di General Hospital, Santa Barbara, Febbre d’amore e Grachi. E’ stata la voce italiana anche di molti personaggi di cartoni animati, soprattutto negli anni Ottanta, come la Principessa Lunedì (Calendar Men) e Jun il cigno (Gatchaman). Presente anche in altre opere come Barbi e il lago dei cigni, Ralph Spaccatutto, Lady Oscar e il videogioco Epic Mickey 2: L’avventura di Topolino e Oswald. E’ stata anche un’attrice, interpretando una parte, nel 1977, in Un borghese piccolo piccolo. Dal 1984 al 1991 è stata una signorina buonasera e ha condotto altri programmi per la Rai: Cinema Domani (1978), Tempo Libero (1980), Prossimamente (1978-1979; 1984), la quarta edizione del Premio Chianciano (1976), TG3 (1986).