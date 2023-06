Domenica In, anticipazioni 11 giugno 2023: chi sono gli ospiti dell’ultima puntata

Come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con Domenica In, il programma più amato e seguito di sempre, che da anni, ormai, vede alla conduzione Mara Venier. Quella di domenica 11 giugno sarà l’ultima puntata di questa stagione e i riflettori sono tutti puntati sul salotto, tra ospiti, interviste, racconti inediti ed esclusivi. Ecco tutte le anticipazioni di domenica 11 giugno 2023.

Tutti gli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In

Come ha anticipato TvBlogo, domenica si partirà con una grande festa. E come ospiti ci saranno, nel salotto di Mara Venier, tanti ospiti che hanno animato il programma. Ci saranno Andrea Roncato, Giucas Casella, Francesca Alotta, Don Mazzi (in collegamento telefonico), Attilio Fontana, Paolo De Andreis, Paolo Marcati, Massimo Cinque, Nello Buongiorno e Maurizio Vandelli.

Ma non finisce certo qui. In studio, da Mara Venier, anche Al Bano per festeggiare in Rai i suoi 4 volte 20 anni. Dopo lo show andato in onda su Canale 5, l’artista di Cellino San Marco festeggerà il suo compleanno in Rai e lo farà con tutto il pubblico e la figlia Jasmine, nata dall’amore con Loredana Lecciso. E ancora, dalla ‘zia nazionale’ arriveranno Orietta Berti e Fabio Rovazzi: i due insieme hanno fatto la canzone dell’estate, che sarà sicuramente un tormentone, dal titolo ‘La discoteca italiana’.

L’intervista a Mauro Coruzzi (e non solo), anticipazioni domenica 11 giugno 2023

Ma non finisce certo qui. Da Mara Venier per un’intensa e lunga intervista ci sarà anche Mauro Coruzzi, che è da poco rientrato in televisione a Italia sì, dopo la malattia che lo ha colpito diversi mesi fa. Come ospiti dell’ultima e imperdibile puntata anche Sal Da Vinci, Giuseppe Gambi, Andrea Sannino e Franco Ricciardi.

L’appuntamento con Domenica In, quindi, è per l’11 giugno a partire dalle 14. Come sempre in diretta. E come sempre su Rai 1. Per questa ultima puntata della stagione all’insegna della musica, della spensieratezza e delle grandi emozioni.