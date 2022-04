Finale la Pupa e il Secchione: spoiler, ecco chi ha vinto. La coppia vincitrice è…

La Pupa e il Secchione. Il programma targato Mediaset e condotto dall’elegantissima Barbara d’Urso è stato un successo clamoroso: gli italiani sembrano gradire molto il format che ha già una vita abbastanza lunga, da quella prima volta che venne trasmesso in chiaro.

Verso un finale clamoroso

Un gioco fatto di ambiguità, malizia, prove da superare, ossimori continui e tanti scoppiettanti colpi di scena che non fanno altro che aumentare di volta in volta l’audience del pubblico. Non solo perché il format funziona, ma anche perché le storie che si dipanano tra i personaggi e i concorrenti sono davvero clamorose. Ognuno con la propria personalità ed ognuno con le proprie caratteristiche. Insomma, una formula vincente.

Cosa accadrà in puntata?

Tuttavia, come tutte le cose belle, anche la Pupa e il Secchione si avvia verso la fine. Il programma tv su Italia 1, dunque, sta ormai per terminare e la finalissima è davvero molto vicina. C’è da dire, però, che le puntate, come molti lettori ormai sapranno, non sono in diretta, ma in differita perché registrate con largo anticipo. Ovviamente, questo discorso, vale anche per la finale, che già da qualche giorno sarebbe pronta per la trasmissione.

La data dell’ultima puntata

Per quanto riguarda la data, poi, anche questa è ben nota: l’ultima puntata andrà in onda martedì 3 maggio, e mancano solamente una manciata di giorni, nonostante l’attesa sia asfissiante per i fan più accaniti del programma. Noi della redazione, però, possiamo iniziare a darvi qualche anticipazioni riguardo a quello che è successo durante la registrazione. Volete davvero sapere chi sarà a vincere quest’anno?

Anticipazioni finale La Pupa e il Secchione

Non c’è poi un gran segreto in giro, perché le anticipazioni della finale de La Pupa e il Secchione arrivano direttamente dal profilo Instagram di Deianira Marzano. L’influencer ha ricevuto in esclusiva, infatti, diverse informazioni sulla registrazione grazie ad una sua followers che era presente in studio e ha assistito a tutto, dunque testimone diretta.

Un matrimonio in diretta

L’unica cosa che possiamo dirvi a riguardo, è che durante la puntata ci sarà una proposta di matrimonio davvero interessante: la donna in questione sarà Elena Morali. Infatti, il fidanzato Luigi Mario Favoloso si presenterà in studio per farle una sorpresa e le chiederà la mano. Ma non sarà così facile: prima ci saranno numerosissime polemiche sulla loro relazione. Per il resto, per scoprire tutte le emozioni vissute in finale, ovviamente dovremo attendere la messa in onda ufficiale, dunque non vi perdete la puntata per niente al mondo.