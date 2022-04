Proposta di matrimonio alla Pupa e il Secchione: Elena Morali lancia il telefono a terra e litiga con Barbara D’Urso

Manca davvero poco alla messa in onda dell’ultima puntata del reality show condotto su Italia 1 da Barbara D’Urso La Pupa e il Secchione. Anche questa sera non mancheranno sorprese e colpi di scena, a partire dalla violenta lite tra la conduttrice Barbara D’Urso e la pupa Elena Morali.

La Pupa e il Secchione: violenta lite tra Barbara D’Urso e Elena Morali

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, nel corso della registrazione dell’ultima puntata che andrà in onda proprio oggi, una accesa lite ha animato lo studio. Il diverbio ha visto protagoniste la Pupa Elena Morali e la conduttrice del programma, Barbara D’Urso.

La lite è stata così accesa che durante la registrazione la Pupa Elena abbia persino abbandonato lo studio, lasciando cadere anche il microfono a terra. Non si so cosa sia effettivamente accaduto e per quale motivo la ragazza abbia reagito in questo modo. Sta di fatto che tale reazione ha sconvolto non poco la padrona di casa.

Tuttavia, la ragazza sarebbe rientrata nello studio poco dopo scusandosi per il proprio comportamento. A quel punto però Barbara D’Urso non ha potuto non rimproverare la ragazza. Tuttavia, le due donne si sarebbero poi chiarite.

Proposta di matrimonio in diretta tv

Ma il programma continua a regalare sorprese! Non solo litigi, infatti nel corso della trasmissione il fidanzato della Morali, Luigi Mario Favoloso, le avrebbe fatto la proposta di matrimonio in diretta tv. Fin qui tutto bene se non fosse per il fatto che poco tempo prima la Pupa si era dimostrata piuttosto perplessa circa tali comportamenti.