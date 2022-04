Lite alla Pupa e il Secchione, Soleil distrugge Gianmarco Onestini: ‘Vale 0’

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, Solei Sorge continua a far parlare di sé. Giudice del programma La Pupa e il Secchione in onda su Italia 1 alla conduzione di Barbara D’Urso, questa volta la bella Solei ha avuto qualcosa da dire a Gianmarco Onestini.

La Pupa e il Secchione: Soleil distrugge la coppia Suarez-Onestini

Il reality è agli sgoccioli e si è infatti registrata in questi giorni la puntata della finale che andrà in onda oggi martedì 26 aprile. In questa attesissima puntata, dove verrà decretata la coppia vincitrice del programma, Solei Sorge ha letteralmente demolito la coppia formata da Mila Suarez e Gianmarco Onestini.

Stando alle prime indiscrezioni, Soleil è diventata protagonista di un momento di tensione con Gianmarco Onestini, assegnandoli un altisonante zero spaccato alle votazioni. Il verdetto, al termine dell’esibizione della coppia ha dato luogo ad un vero e propria dibattito in studio.

L’intervento di Antonella Elia

Il pubblico si è ‘schierato’ dalla parte di Soleil e ad un certo punto in studio è intervenuta anche Antonella Elia che ha esortato il pubblico a non accanirsi con la coppia Suerez- Onestini. Pertanto, com’era prevedibile, non sarà questa la coppia che trionferà nel reality e sicuramente il giudizio critici espresso da Soleil ha avuto un suo peso.