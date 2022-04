Barbara D’Urso va via da Mediaset: la concorrenza fa la gara per averla. Ecco le proposte

Barbara D’Urso lascia Mediaset. I rapporti tra la nota conduttrice partenopea e la Mediaset sembrerebbero arrivati al capolinea. Protagonista indiscussa del palinsesto, sia la domenica sia nei pomeriggi settimanali, il contratto di Barbara D’Urso scade a dicembre 2022 e sembrerebbe che non verrà rinnovato.

Leggi anche: Barbara D’Urso: chi è, età, carriera, Instagram, fidanzato oggi, stipendio, programmi tv, La Pupa e il Secchione

Barbara D’Urso lascia Mediaset: ridimensionati i suoi programmi

A ben guardare, il ruolo della presentatrice è stato ridimensionato in modo graduale. Già da quest’anno infatti sono stati eliminati i programmi della domenica — Domenica Live e Live Non è la D’Urso — ed anche la trasmissione Pomeriggio 5 ha subito un ridimensionamento, eliminando tutta la parte trash.

La Mediaset ha però voluto concedere un’altra possibilità a Barbara D’Urso come si evince dalla sua conduzione della Pupa e il Secchione. Anche questa volta però la conduttrice non ha resistito al richiamo del trash modificando il format del programma; modifiche che però non sono piaciute ai dirigenti.

Insomma il sodalizio tra la Mediaset e la conduttrice partenopea sembra essere arrivato proprio agli sgoccioli. Ne è un’ulteriore prova il fatto che a ad inizio maggio anche il programma Pomeriggio 5 si trasferirà nel luogo in cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24; pertanto, la D’Urso non avrà più a disposizione lo studio.