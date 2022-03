La Pupa e il Secchione 2022, anticipazioni puntata 29 marzo 2022: gli ospiti, chi prende il posto di Flavia Vento, scontri, eliminati e coppie

Prima il cambio di programma perché Mediaset “temeva” la concorrenza della Rai, che ha il diritto di trasmettere le partite di calcio in vista dei Mondiali, poi il ritorno alle origini con la Pupa e il Secchione che andrà di nuovo in onda come previsto, il martedì. L’Italia, infatti, è stata eliminata, per la seconda volta, dal campionato e Barbara D’Urso potrà ritornare alla conduzione dell’esperimento sociale più amato e seguito di sempre.

La Pupa e il Secchione 2022: Elena Morali al posto di Flavia Vento

Una ‘tempesta’ si è abbattuta sul reality. Flavia Vento, una delle pupe, ha deciso di abbandonare lo show alla seconda puntata, dopo essere rientrata nella villa insieme ad Aristide Malnati, il secchione della coppia. Barbara D’Urso ha cercato in tutti i modi di convincerla a restare, ma la showgirl non ha voluto sentire ragioni: ha fatto le valige ed è andata via. Ora al suo posto sembrerebbe essere pronta ad entrare Elena Morali, una influencer e showgirl molto conosciuta.

Gli ospiti e cosa vedremo stasera

Clizia Incorvaia, invece, stando alle anticipazioni sarà ospite della puntata de La Pupa e il Secchione e il suo ruolo, un po’ come è accaduto con Lulù la settimana scorsa, sarà fondamentale perché determinerà la classifica finale. Il suo voto si unirà a quello dei tre giudici in studio e una coppia dovrà abbandonare il gioco.

Il confronto tra Guenda Goria e Mila Suarez

Ma non finisce qui. In studio questa sera, molto probabilmente, ritornerà Guenda Goria per un doppio confronto. Prima con la pupa Mila Suarez, accusata di essere troppo vicina al suo fidanzato (e secchione) Mirko, poi con Vera Miales, la giovane fidanzata del padre, che ha instaurato un legame molto solido con Nicolò Scalfi, il campione del quiz game di Canale 5, Caduta Libera.

Scontro tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini

E ancora, Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini, uno degli ultimi arrivati, saranno protagonisti di un acceso scontro. Poi verrà lasciato spazio ai racconti di vita, molti commoventi, e alle prove che porteranno una coppia all’eliminazione definitiva.