La Pupa e il Secchione, quando e dove vedere le pillole del programma su Canale 5: data e orario

Ancora novità per la Pupa e il Secchione, l’esperimento sociale, lo show del martedì sera che vede alla conduzione la regina di Canale 5 Barbara D’Urso. Dopo la decisione di Mediaset di mandare in onda il reality su Italia 1 il venerdì per timore della concorrenza con Rai 1, in vista dei playoff dei Mondiali, ora l’azienda ha pensato bene di lasciare tutto così com’è: l’Italia è ormai fuori, non ci sarebbero rischi e gli ascolti per la Pupa il Secchione sembrerebbero essere assicurati anche di martedì. Ma se questo da una parte è confermato e domani ritornerà il programma in prima serata, dall’altra ci sarà una bella novità per i telespettatori perché il reality è riuscito a ottenere un daytime anche su Canale 5.

La Pupa e il Secchione su Canale 5 dopo l’Isola dei Famosi

Stando a quanto ha riportato Davide Maggio, la Pupa e il Secchione presto arriverà anche su Canale 5. E questo accadrà il lunedì e il giovedì sera con alcune ‘pillole’, che prenderanno il via subito dopo la puntata dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe terminare poco dopo l’una. È in quel momento che i telespettatori, quelli che riusciranno a stare svegli, potranno seguire il reality di Barbara D’Urso. Si tratta di una mossa per aumentare gli ascolti?

Gli ascolti tv in calo

La prima puntata de la Pupa e il Secchione, che vede al timone Barbara D’Urso, aveva totalizzato il 12.62% di share con oltre 2 milioni di spettatori, ma già nella seconda il pubblico è dimezzato. E ora bisognerà vedere cosa accadrà domani, nel corso del terzo appuntamento: ci saranno colpi di scena?

I daytime de La Pupa e il Secchione

Oltre alla puntata del martedì, il format va in onda anche in versione ridotta, in una sorta di daytime, ogni giorno giorno alle 13, sempre su Italia 1. Una fascia di circa 10 minuti, che prende il via subito dopo Studio Aperto e che termina per lasciare spazio a Sport Mediaset. Dieci minuti, pochi sì, ma abbastanza per capire cosa succede nella villa, tra dinamiche e scontri.