Isola dei Famosi 2022, anticipazioni 28 marzo 2022: ospiti, eliminati, nuovi concorrenti e chi è al televoto

Dopo il debutto della scorsa settimana, torna il classico appuntamento del lunedì sera su Canale 5 con l’Isola dei Famosi, il reality all’insegna dell’avventura che come sempre sta già appassionando milioni di telespettatori. Dopo aver conosciuto le prime coppie (novità di questa edizione), i concorrenti sono sbarcati su Cayo Cochinos, in Honduras, e qui tra mancanza di cibo e polemiche gli animi sono già tesi. A solo pochi giorni dal gioco: ma cosa succederà questa sera?

Isola dei Famosi 2022: chi sono i nuovi naufraghi, chi arriva stasera

Questa sera all’Isola dei Famosi arriveranno, con certezza, due naufraghi. Stiamo parlando dei fratelli ‘Tavassi‘, Guendalina, influencer di successo sui social, ed Edoardo, ex fidanzato della comica Diana Del Bufalo. Il loro arrivo farà vacillare ancora di più gli equilibri sull’isola? Nel cast ufficiale anche i Cugini di Campagna, Nick Luciani e Silvano Michetti: faranno il loro ‘ingresso’ questa sera? Il reality non smette mai di regalare colpi di scena, d’altra parte!

Marco Senise nuovo concorrente dell’Isola?

Oltre all’atteso ingresso dei fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi e di due componenti de i Cugini di Campagna, sull’isola potrebbe sbarcare presto Marco Senise, per anni spalla di Rita Dalla Chiesa a Forum. A rivelare questa ‘bomba’ il direttore di Nuovo e Nuovo Tv Riccardo Signoretti. Marco Senise è nato a Roma nel 1964, è un noto conduttore e nel 1993 ha esordito nel mondo dello spettacolo recitando una parte nella telenovela ‘Micaela’, poi ha partecipato come inviato alla trasmissione ‘Buona giornata’. Dal 1998, però, fa parte del cast di Forum ed è un volto molto apprezzato nella realtà delle televendite. Arriverà in Honduras?

Chi è al televoto? Le coppie a rischio eliminazione

Ma veniamo ora alla nota dolente. Sono due le coppie al televoto e, quindi, a rischio eliminazione. Da una parte Carmen Di Pietro, che partecipa con il figlio Alessandro, dall’altra Antonio Zequila e la romana Floriana Secondi. I primi sono stati ‘condannati’ dall’atteggiamento un po’ strano di Carmen, i secondi invece hanno ricevuto il bacio di Giuda dagli eliminati. Chi di loro dovrà lasciare la Palapa?

Come votare

Sono diversi i modi per votare i preferiti (o chi si vuole eliminare) all’Isola dei Famosi. Ecco come:

App Mediaset Play: si può accedere all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet. Qui il telespettatori troverà attivo il pulsante ‘Vota’, che basterà selezionare.

si può accedere all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet. Qui il telespettatori troverà attivo il pulsante ‘Vota’, che basterà selezionare. Sito Web: sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale.

sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale. Smart Tv: Sempre sul sito è presente l’elenco aggiornato dei dispositivi abilitati al servizio di televoto.

Sempre sul sito è presente l’elenco aggiornato dei dispositivi abilitati al servizio di televoto. Sms: i telespettatori potranno votare inviando un SMS al numero 477.000.2. L’utente riceverà un messaggio di conferma del voto, che è al costo max di 0,16 euro, a seconda dell’operatore.

Il maltempo sull’isola

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare della tempesta e del maltempo che si è scatenato in Honduras. Un violento temporale, infatti, ha colpito Cayo Cochinos e Alvin, che è l’inviato del reality, ha fatto sapere sui social di aver messo in sicurezza i naufraghi: “Stanno tutti bene” – ha dichiarato. Ritornerà il sereno anche tra i concorrenti? Lo scopriremo questa sera sintonizzandoci su Canale 5!