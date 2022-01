Delia Duran: chi è, età, lavoro, chirurgia, prima, fiction, chi è il marito Alex Belli, Soleil Sorge, GF VIP, Instagram

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti, quasi a sorpresa, Delia Duran, la moglie di Alex Belli (squalificato qualche settimana fa dal gioco).

Delia Duran: chi è, età, carriera

Nusat Del Valle Duran Perez, in arte Delia Duran, è nata a Merida, in Venenzuela, il 17 aprile del 1988. Lavora come modella, indossatrice e da qualche anno anche come attrice. Ha preso parte, fin da adolescente, ad alcune telenovelas nel suo paese d’origine. Come attrice ha lavorato nelle fiction targate Mediaset, L’onore e il rispetto – ultimo capitolo e in Furore-capitolo secondo.

Delia Duran: chi è il compagno Alex Belli, ex marito, vita privata e Soleil Sorge

Pare che la bella modella venezuelana abbia alle spalle un matrimonio fallito, non finito nel migliore dei modi. In svariate puntate di Domenica Live, Delia ha parlato delle sue nozze e del suo rapporto non facile con l’ex compagno. La modella, infatti, avrebbe accusato l’ex marito di averla picchiata e di averle fatto una violenza anche psicologica. D’altro canto, l’uomo avrebbe accusato Delia di avergli rubato oltre 100.000 euro.

La modella ha poi confermato e ha sempre parlato di un “dispetto”. Delia ha poi ritrovato finalmente l’amore e ora vive serena il suo matrimonio con Alex Belli. Fino a quando, però, lui non è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e non ha trovato una bella complicità in Soleil Sorge.

Delia Duran: Instagram

Delia Duran è seguitissima su Instagram: tanti gli scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza.