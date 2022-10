Tara Gabrieletto e l’appello ad Alfonso Signorini: ‘Voglio entrare nella casa del GF VIP’

Tara Gabrieletto, volto noto al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, vorrebbe entrare a far parte della casa più spiata d’Italia e per questo ha rivolto ad Alfonso Signorini un vero e proprio appello. Il noto conduttore accoglierà la richiesta avanzata dall’ex di Galella?

Tara Gabrieletto e il desiderio di partecipare al Grande Fratello Vip

“Parteciperei al Grande Fratello Vip” una frase semplice ma diretta quella pronunciata dalla donna nel corso di Trends & e Celebrities sul RTL 102.5News. La Gabrieletto ha messo una definitiva pietra sopra sulla relazione con Galella e adesso, come lei stessa ha dichiarato, gestisce un negozio di toelettatura per animali: “Gestisco un negozio che si occupa di toelettatura per animali, ho tantissimi clienti nel negozio di animali. Sono una toelettatrice, mi occupo di cani, gatti, conigli e maialini”.

L’amicizia con Antonella Fiordelisi

La donna confessa poi di aver visto qualche puntata del reality di Signorini e di essere molto amica della gieffina Antonella Fiordelisi che è una delle concorrenti maggiormente apprezzate di questa edizione del Grande Fratello. In merito alla partecipazione al programma, come detto, la donna sarebbe disposta ad entrare nella casa: “Lo farei quel programma, non mi dispiacerebbe, sono sincera, anche se non so quanto riuscirei a resistere”. Ora non ci resta che stare a vedere e scoprire se Signorini accetterà o meno la richiesta di Tara Gabrielletto.