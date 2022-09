Manuel Achille Vallicella, chi è il tronista di Uomini e Donne morto suicida a 35 anni

Gli appassionati del salotto di Maria Del Filippi in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 15.00 su Canale 5, non potranno non ricordare la figura di Manuel Vallicella, che partecipò al programma di Uomini e Donne nell’edizione 2016-2017, diventando uno dei protagonisti più popolari della trasmissione Mediaset.

Muore suicida Manuel Achille Vallicella, l’ex tronista di Uomini e Donne

È morto ieri, a soli 35 anni l’ex volto di Uomini e Donne. La terribile notizia è stata data da Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amico fraterno del giovane Manuel, il quale avrebbe dichiarato al sito Biccy che l’ex tronista si sarebbe tolto volontariamente la vita.

L’esperienza nel programma

Al tempo di Uomini e Donne, Manuel, operaio di Verona, partecipava prima come corteggiatore di Ludovica Valli e dopo non essere stato scelto gli venne offerto il ruolo di tronista. Dopo qualche tempo, Manuel abbandonerà il trono perché non a suo agio nel contesto televisivo. Prima del contest televisivo, Manuel ebbe una lunga relazione sentimentale, purtroppo finita male. In seguito a ciò, decise di prendere parte al programma.

Le delusioni in amore

La sua partecipazione fu caratterizzata dalla reale intenzione di cercare un amore, credendo di trovarlo proprio in Ludovica Valli, ma l’esperienza, anche in quel caso, non ebbe esito positivo. Anche dopo, da tronista, non riuscì nel suo intento, tanto da abbandonare il programma perché insofferente al contesto televisivo.

L’annuncio della morte su Instagram

Un animo tormentato, quello di Manuel Valicella che da subito negli studi televisivi aveva mostrato la sua sensibilità estrema rispetto alle diverse dinamiche del format. Manuel muore a soli 35 anni. L’annuncio arriva su Instagram dal suo amico deejay. Pare che Manuel si sia tolto la vita, due anni dopo la morte della mamma a cui era molto legato.

Il ricordo va, oggi, anche a quella puntata di Uomini e Donne, durante la quale Manuel si era fatto ricoprire tutti i tatuaggi dai truccatori, entusiasta che la mamma lo avrebbe visto, per una volta, senza segni sul corpo.