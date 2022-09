Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 settembre 2022: Ida e Riccardo, tronista Federica e ultime news

Uomini e Donne ha preso finalmente il via e ieri è andata in onda su Canale 5 la prima puntata. Che non è stata certo ‘priva’ di novità. Prima al centro dello studio Gemma, che ha deciso di chiudere la storia – mai iniziata – con Giovanni, poi un nuovo corteggiatore per lei e l’inizio della conoscenza. Chiuso il capitolo ‘Galgani’ se ne è aperto un altro, che ha visto sedute al centro tre donne: Laura, Sara e Catia, tutte di fronte a Davide. Il cavaliere ha pensato bene di interrompere il rapporto con Laura, andato avanti per tutta l’estate, per concentrarsi su Sara: sarà la volta buona?

Oggi a Uomini e Donne le nuove troniste

Nel corso della puntata di oggi, stando alle anticipazioni, verranno presentate due nuove troniste: Federica Aversano e Lavinia. La prima è un volto noto della trasmissione perché ha partecipato, come corteggiatrice, e si è fatta già conoscere e amare dal pubblico. La sua presenza, tra l’altro, non passerà inosservata e la ragazza dovrà fare i conti, spesso e volentieri, con le critiche e i commenti pungenti di Tina Cipollari.

Riccardo Guarnieri vuole conoscere Federica Aversano

E Federica finirà subito al centro di polemiche perché Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano, ha intenzione di conoscerla. E di mettersi in gioco per lei. Come reagirà Ida?

La discussione tra Ida e Riccardo

Non bene. Al centro dello studio, infatti, siederanno Ida e Riccardo e racconteranno la loro storia. Ida spiegherà che Riccardo, nonostante la fine del rapporto, per diversi mesi l’ha cercata. E a Uomini e Donne scatterà la prima discussione tra i due, quasi a dimostrazione che l’amore è finito e i tentativi di salvare la relazione sono ormai finiti. Riusciranno, però, a trovare un equilibrio e ad andare avanti nella conoscenza di altre persone senza intralci?