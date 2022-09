Come è morto Manuel Achille Vallicella: il tronista di Uomini e Donne aveva 35 anni

Sono ancora increduli gli amici, i telespettatori, i fan di Uomini e Donne e non riescono a capacitarsi che Manuel Achille Vallicella, tatuatore ed ex tronista del dating show più amato di sempre non ci sia più. Il ragazzo, a soli 35 anni, è morto. E la tragica notizia si è diffusa sui social, molto velocemente, tra messaggi di cordoglio, post commoventi e amici che si sono stretti nel dolore.

Morto Manuel Vallicella di Uomini e Donne

A dare la notizia terribile è stato Enrico Ciriaci, deejay, tatuatore e amico, quasi un fratello, di Manuel, che avrebbe dichiarato al sito Biccy che l’ex tronista si è tolto la vita. Un gesto estremo e disperato. Enrico, poi, sui social ha pubblicato diverse foto: lui e Manuel sorridenti. E quei sorrisi che ora restano lì, su una fotografia.

Anche Amedeo Venza, famoso blogger, su Instagram ha ricordato Manuel: ‘Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro. Aveva solo 35 anni, una vita ancora davanti a se. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata mamma, non ho parole”. Manuel proprio tre anni fa aveva perso la mamma, che dopo una lunga malattia non ce l’ha fatta.