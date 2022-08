Tu Si Que Vales, Maria De Filippi perde il controllo: infuriata come non era mai successo

Qualche altro giorno di pazienza e il talent show tra i più seguiti della Tv tornerà a farci compagnia. Stiamo parlano ovviamente di Tu Si Que Vales il programma che vede sfidarsi artisti provenienti da ogni parte del mondo per raggiungere l’agognata finale e, perché no, vincere l’ambito titolo. Quest’anno la trasmissione tornerà a settembre ma già adesso sono emerse delle anticipazioni che fanno supporre di essere di fronte ad un’edizione davvero “calda”.

Anticipazioni Tu Si Que Vales Maria de Filippi infuriata

Tra i rumors che stanno circolando in queste ore ce ne è uno in particolare che è destinato a far discutere. Maria De Filippi, uno dei volti storici del programma insieme a Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti (senza dimenticarci di Sabrina Ferilli, Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara), ha infatti confessato al settimanale Oggi di aver perso la pazienza nei confronti di un concorrente. L’indiscrezione è stata rilanciata anche dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni tra le proprie stories.

La conduttrice spiega:

“Si è presentato un signore con dei quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per dare una mano ad una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv”

Dopodiché la De Filippi avrebbe ammesso di essersi “pentita” e anche “in colpa per la reazione avuta”. Da quanto si apprende tuttavia la puntata dovrebbe comunque andare in onda.

Quando inizia Tu Si Que Vales 2022

Non ci resta dunque che attendere la nuova stagione del programma, in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre, per capire cosa realmente sia successo. E ovviamente applaudire e divertirci di fronte alle performances degli artisti in gara.