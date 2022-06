Belen Rodriguez ‘fatta fuori’ anche da Tu si Que Vales: Maria de Filippi la rimpiazza con…

Dopo l’addio a Le Iene, sembra che Belen debba dire addio anche a un altro programma.. Forse le cose per la showgirl non si stanno mettendo tanto bene. Alcune indiscrezioni dicono che è arrivata la fine della sua carriera come conduttrice, noi non ne siamo così sicuri. Una cosa però è certa, sembra che Maria abbia preso una decisione definitiva.

La carriera di Belen

Il talento di Belen è ormai sotto gli occhi di tutti. Modella, ballerina, cantante, conduttrice e una bravissima mamma. Il suo fascino argentino le ha portato davvero tanta fortuna ma la sua bravura le ha permesso di continuare questa carriera per così tanti anni. A volte l’abbiamo vista anche nei panni di attrice in alcune fiction. Una showgirl davvero a tutto tondo. Sembra però che ultimamente le cose per lei.

Cos’è successo

Sembra che non debba dire addio solo a Le Iene ma anche a Tu Si Que Vales, il programma di Mediaset in cui è presente anche Maria De Filippi. Non ci sono mai stati problemi fino a questo momento. Belen è sempre stata apprezzata da Maria, e supponiamo che sia ancora così. Ma sembra che il cuore della De Filippi batta per un’altra persona..

La decisione di Maria De Filippi

Maria è una bravissima talent scout, da sempre. Non ne ha mai sbagliato una e neanche questa volta. L’anno scorso il programma è stato vinto dalla ballerina Giulia Stabile e da quel momento la ragazza è diventata un punto fermo della Mediaset. Sembra che infatti Maria, oltre che come ballerina, la veda bene anche come conduttrice. Da qui le voci di corridoio che potrebbe sostituire Belen nella prossima stagione. Chissà, cosa ne pensate voi?