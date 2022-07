Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez confermata alla nuova edizione: il look in camerino sconvolge tutti

Non smette di sorprendere la showgirl Belen Rodriguez che ieri ha sorpreso i suoi fan facendosi trovare nel camerino della trasmissione Tu Si Que Vales. Ma c’è di più. Per la registrazione della prima puntata del noto programma di Canale 5, la bella argentina ha sfoggiato un outfit che ha lasciato tutti a bocca asciutta.

Confermata Belen a Tu Si Que Vales: ieri la registrazione

Dopo un fine settimana di relax, passato insieme a Stefano De Martino con il quale la bella Rodriguez ha ritrovato la serenità di un tempo, Belen è ritornata subito a a lavoro. Come prima cosa, la showgirl si è recata nella Capitale per la registrazione della prima puntata della trasmissione di Tu Si Que Vales.

L’outfit

Un momento importante che la showgirl non ha mancato di condividere sui social con tutti i suoi fan, facendo vedere loro il meraviglioso abito che ha scelto per l’atteso debutto. Curiosi di sapere come ha scelto di abbigliarsi la meravigliosa Belen per l’occasione?

In questa circostanza, la bella argentina ha scelto un lungo abito verde con uno spacco vertiginoso e che lascia la schiena scoperta. Un abito che le fascia perfettamente il corpo e che ha lasciato tutti a bocca asciutta. Poi, una mini sfilata all’uscita del camerino, dove la showgirl si è mostrata, ancora una volta, in tutta la sua prorompente bellezza.

La parentesi del covid

Un ritorno davvero grintoso quello di Belen! Quelle passate sono state infatti per la showgirl delle settimane intense in quanto, come lei stessa ha dichiarato, il Covid l’ha messa a dura prova. Ma fortunatamente adesso sta bene ed ora il virus è solo un lontano, sbiadito ricordo. Belen sembra più carica che mai per cominciare al meglio la prossima stagione televisiva!