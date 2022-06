Tu si Que Vales, il cast si rivoluziona: fuori Belen e dentro Albe di Amici

Dopo l’ingresso di Giulia Stabile, la ballerina che ha vinto l’edizione di Amici 20, ora a Tu si Que Vales, il programma del sabato sera di Canale 5, potrebbe arrivare un nuovo protagonista. Con il cast pronto a rivoluzionarsi. Sì, perché stando alle ultime indiscrezioni ‘bomba’ lanciate dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Albe, uno dei cantanti che ha preso parte ad Amici 21, sarebbe pronto a sbarcare nella grande famiglia della trasmissione.

Chi ci sarà nel cast di Tu si que vales?

Secondo Amedeo Venza, il cast dovrà fare i conti con dei cambiamenti. “Martin, Alessio, Teo e Belen, verso nuove mete” – scrive l’esperto su Instagram. A quanto pare, quindi, i tre conduttori non saranno più al timone di Tu si que Vales e la giuria, composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, dovrà fare a meno di Teo Mammuccari. Ma sarà davvero così? E chi prenderà il loro posto?

Secondo Venza presto Albe, all’anagrafe Alberto La Malfa, potrebbe approdare su Canale 5, magari al fianco di Giulia Stabile o, forse, addirittura al suo posto. Maria De Filippi ha deciso così perché al cantante non sarebbe arrivata nessuna proposta nel mondo della musica, niente di così allietante? “Il ragazzo, da quanto si apprende, non avrebbe ricevuto nessuna proposta importante nel campo musicale, così si è pensato ad un ruolo per lui all’interno del programma di talenti vari” – ha spiegato Venza.

Ma l’indiscrezione corrisponderà al vero? E Giulia, la ballerina amata da tutti, sarà presente anche in questa edizione come co-conduttrice? Non ci resta che aspettare e capire cosa deciderà di fare l’azienda. Intanto, i telespettatori, per divertirsi e trascorrere una serata diversa, ora hanno modo di seguire le repliche, che stanno andando in onda ogni sabato sera su Canale 5!