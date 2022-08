Ludovica Valli è incinta per la seconda volta: ‘Dietro al pancione urla e lacrime’

Ludovica Valli ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. L’influencer è al terzo mese di gravidanza. Quello in arrivo, è il secondo bambino che aspetta da Gianmaria Di Gregorio.

In arrivo il secondo bebè per Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato di aspettare il secondo figlio da Gianmaria Di Gregorio, ma il sesso del bebè non è ancora stato rivelato. La coppia ha già una bambina nata a marzo del 2021, Anastasia.

Leggi anche: Ludovica Valli: chi è, età, lavoro, Uomini e Donne, chi è il fidanzato, incinta, figli, Instagram, chi sono le sorelle

L’annuncio su Instagram

Ad annunciare la gravidanza è stata la stessa Ludovica Valli che, attraverso Instagram ha pubblicato un breve video che la ritrae con Anastasia e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio. La piccola guarda incuriosita il pancione della mamma e così ha dato l’annuncio:

“Arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare…è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo”.

“Anastasia e il secondo bebè sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”. Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati. Non smetterò mai di ripeterlo…che fantastica storia è la vita”.