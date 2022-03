Ludovica Valli, chi è il compagno Gianmaria Di Gregorio: età, che lavoro fa, origini, figli, di dov’è, Instagram

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il programma condotto da anni da Silvia Toffanin. Dopo l’emozionante intervista a Rula Jebreal e il racconto dell’ex calciatore (portiere) Walter Zenga, la padrona di casa lascerà spazio alla storia di tre sorelle e influencer, Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli. Conosciamo meglio il compagno di Ludovica, Gianmaria Di Gregorio.

Chi è il fidanzato di Ludovica Valli

Si chiama Gianmaria Di Gregorio l’uomo che dopo tante delusioni e batoste ha fatto ribattere di nuovo il cuore di Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne e ora famosissima e seguitissima influencer. Di lui sappiamo che è un noto imprenditore che ha fatto della passione per i viaggi il suo lavoro. I due si sono incontrati nel 2019 e da quel momento non si sono mai più lasciati. Anzi, a settembre dello stesso anno hanno ufficializzato la relazione.

Che lavoro fa Gianmaria Di Gregorio

Gianmaria Di Gregorio lavora come general manager di un tour operator e propone pacchetti vacanza di gran lusso. In spagna sì, ma anche in Italia, tra le bellezze della nostra terra. Sappiamo che è classe 1983, è più grande di Ludovica (nata nel 1997), ma la differenza d’età non ostacola il loro amore. Che è sempre più forte e solido, ancora di più dopo la nascita di Anastasia, la loro prima bimba.

La figlia Anastasia

Ludovica Valli ha avuto tantissime storie d’amore. Nel 2018 è stata la fidanzata di Federico Accorsi, un personal trainer, poi si è legata al cantante Briga e al calciatore del Bologna Antonio Mirante. A Uomini e Donne ha scelto Fabio Ferrara, insieme hanno partecipato a Temptation Island, ma poi la storia è giunta al capolinea. Attualmente è felice al fianco di Gianmaria De Gregorio, un imprenditore di Ibiza, che l’ha resa mamma di Anastasia, bimba che l’8 marzo scorso ha compiuto un anno.

Instagram

Gianmaria è seguitissimo sui social. Su Instagram, con l’account @giamma_digre vanta oltre 65 mila followers. Di se dice di amare il padel e i viaggi.