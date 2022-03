Ludovica Valli: chi è, età, lavoro, Uomini e Donne, chi è il fidanzato, incinta, figli, Instagram, chi sono le sorelle

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il programma condotto da anni da Silvia Toffanin. Dopo l’emozionante intervista a Rula Jebreal e il racconto dell’ex calciatore (portiere) Walter Zenga, la padrona di casa lascerà spazio alla storia di tre sorelle e influencer, Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli.

Chi è Ludovica Valli e cosa sappiamo su di lei

Ludovica Valli è ormai una nota influencer, sorella di Beatrice (fidanzata dell’ex tronista Marco Fantini) e volto di Uomini e Donne, dove ha partecipato come tronista e ha scelto Fabio Ferrara. Ludovica è nata a San Martino in Rio, a Reggio Emilia, il 2 marzo del 1997, sotto il segno dei Pesci. E’ cresciuta con le sue due adorate sorelle e la mamma, senza un padre: assenza che hanno sentito tanto, assenza che le ha fatte soffrire (e non poco). E’ legatissima alla nonna Rena, una ‘nonnina’ rock e vivace. Ora Ludovica è una modella e influencer, seguitissima sui social.

Chi è il compagno Gianmaria, figlia

Ludovica Valli ha avuto tantissime storie d’amore. Nel 2018 è stata la fidanzata di Federico Accorsi, un personal trainer, poi si è legata al cantante Briga e al calciatore del Bologna Antonio Mirante. A Uomini e Donne ha scelto Fabio Ferrara, insieme hanno partecipato a Temptation Island, ma poi la storia è giunta al capolinea. Attualmente è felice al fianco di Gianmaria De Gregorio, un agente immobiliare di Ibiza, che l’ha resa mamma di Anastasia, bimba che l’8 marzo scorso ha compiuto un anno.

Ludovica Valli incinta e il post su IG

Ludovica Valli e il compagno sui social, dove sono entrambi attivi per lavoro, hanno annunciato con un post emozionante di essere in dolce attesa. Ora quella bimba, Anastasia, è la ragione della loro vita.

Uomini e Donne e Temptation Island

Ludovica Valli nel 2015 ha partecipato come tronista a Uomini e Donne e alla fine del percorso si è ritrovata con due ragazzi, Manuel Valicella e Fabio Ferrara. Quest’ultimo è stato scelto, ma la loro storia è stata breve: insieme hanno partecipato a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore, ma Ludovica non si è mai fidata del fidanzato. Dopo l’ultimo falò, infatti, hanno deciso di separarsi e ognuno ha preso la propria strada.

La chirurgia estetica

La giovane mamma e influencer, seppur bellissima, è spesso stata al centro di diverse critiche perché secondo alcuni avrebbe abusato della chirurgia estetica. Ha sicuramente rifatto il secondo, ma secondo il web Ludovica avrebbe ritoccato addirittura mandibola, labbra e zigomi.