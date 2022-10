GF VIP, Sonia Bruganelli attacca Antonino Spinalbese: ‘È impazzito’

Tensione ieri sera al Grande Fratello Vip. Tra rivelazioni scioccanti sul caso di Caltagirone e disaccordi vari c’è stata una grande discussione tra alcuni concorrenti. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Quest’ultimo in particolare non avrebbe ricevuto appoggio da nessuno, né tantomeno da Sonia Bruganelli, che di certo non le manda a dire! Ecco cosa è successo.

Caos al GF VIP: litigio tra Antonino e Edoardo

Ieri sera, lunedì 17 ottobre, è andato in onda in prima serata su Canale5 un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha lasciato spazio a Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. I due hanno litigato, ma la vera protagonista del litigio è Antonella Fiordelisi.

Lex fidanzato di Belen, Spinalbese ha detto: “Io sono stato dall’inizio molto vicino a Edoardo. Mi sono trovato bene e spendevo parole con Antonella per farle capire come approcciarsi a lui. Mi ha nominato dandomi del finto dopo circa tre settimane. Quella sfuriata è nata dal fatto che io avevo un rapporto con lui, stavamo quasi sempre insieme. Dopo avermi nominato mi ha detto che voleva parlarmi per provare a giustificarsi. Il vero motivo era la gelosia per il massaggio che Antonella mi aveva fatto”.

Antonino contro Edoardo: “Mi hai dato una spallata”

Edoardo ha risposto subito all’accusa di Spinalbese: “Non è così, ho parlato con Daniele prima che accadesse questa cosa del massaggio. Ho invitato Antonella a iniziare a giocare con me per stuzzicarlo, fino a quando non si vede Edoardo nel magazzino venirmi addosso e tirarmi una spallata. Da quel momento non ho avuto più altre cose da dirgli”. Insomma, Antonino sostiene che Edoardo gli abbia dato una spallato violenta, e non casualmente, ma per gelosia.

Da qui il botta e risposta. Edoardo ha sbottato e ha dato del falso ad Antonino: “Noto in lui dell’incongruenza nei comportamenti, alcune sensazioni mi hanno fatto capire quanto lui sia falso. Sono sensazioni che con una persona si percepiscono parlandoci e che lui ha confermato con altri comportamenti. Non è la persona che ha cercato di dimostrare d’essere in queste tre settimane. Io sono contro ogni tipo di violenza fisica e verbale. Se c’è stata una spallata io non ti chiedo scusa perché non ho fatto nulla volontariamente, lo spazio in quella stanza era piccolissimo e sarà capitato”

A quel punto Antonella si è messa in mezzo e ha cercato di calmare gli animi, fallendo: “Quello che è successo con Antonino era un gioco, perché per me in amore si usano strategie e volevo testare un po’ Edo”.

Sonia Bruganelli: “Antonino è impazzito”

L’opinionista Sonia Bruganelli ha espresso il suo punto di vista a favore di Donnamaria e contro Spinalbese e non le ha di certo mandate a dire! “Mi scuso con Edoardo, Antonino è totalmente impazzito. Mi viene da dirgli “molto meno”, si sente un figo ma ha fatto una cosa che, da uomo quale si sente di essere, è bruttissima nei confronti di un altro compagno di viaggio“.

Nel caos del litigio anche Ginevra Lamborghini è intervenuta: “Mi spiace vedere in te un atteggiamento poco adulto. Te lo dico da amica, mi collego al discorso fatto da Edoardo sull’essere poco aderente all’essere uomo. Io sono rimasta colpita qualche settimana fa quando ti è scappato di dire che io avrei avuto nei tuoi confronti un atteggiamento non apprezzato, ovvero che mi sarei avvicinata a te nonostante fossi fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia, pura e limpida e devo dirti che con quelle parole mi hai fatto sentire sporca”.