Il Grande Fratello Vip va in onda giovedì 1 o lunedì 5 dicembre 2022? Data della prossima puntata

Tra amori che nascono, simpatie, strategie, discussioni e tante, forse troppe, polemiche, il Grande Fratello Vip sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che ogni lunedì entra nelle case degli italiani. Quelli che da mesi, ormai, si stanno appassionando ai concorrenti, ai loro racconti di vita. Ma quando andrà in onda la prossima puntata, ora che il palinsesto per via dei Mondiali in Qatar è stato stravolto?

Il GF VIP va in onda lunedì 5 dicembre 2022

Niente doppio appuntamento settimanale con la casa più spiata d’Italia. Salvo cambiamenti del palinsesto, infatti, la prossima puntata del GF VIP andrà in onda lunedì 5 dicembre, sempre subito dopo Striscia la Notizia. E rigorosamente in diretta. In attesa dell’appuntamento, però, vi ricordiamo che il reality si può seguire h24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre.

Le puntate di dicembre andranno in onda di sabato?

Presto, però, potrebbero esserci delle novità. Come spiega TvBlogo, pare che da dicembre Alfonso Signorini torni alla conduzione del programma due volte a settimana. E per la prima volta il reality show dovrebbe andare in onda il sabato sera. L’appuntamento del lunedì è confermato, ma nelle prossime settimane Mediaset potrebbe cambiare tutto e potrebbe far scendere in campo i ‘vipponi’ il sabato sera. Contro i concorrenti di Ballando con le Stelle. Probabilmente, quindi, il 10 e il 17 dicembre il GF VIP andrà in onda eccezionalmente su Canale 5: riuscirà a battere Milly Carlucci e i mondiali? Non ci resta che aspettare la conferma!