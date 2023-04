Separazione Totti-Blasi: udienza fiume top secret

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è diventata una questione mediatica. Tanto, forse troppo, l’interesse sulla fine di una storia d’amore dalla quale sono nati, tra le altre cose, tre figli. E allora l’ultima udienza, che si è celebrata ieri, 31 marzo, è stata top secret. Una decisione presa per tenere lontani giornalisti e curiosi da una strettamente vicenda privata. Una sessione andata avanti per ore, oltre tre ore, dalle 18 e 30 alle 22, nella quale discutere per cercare motivi di incontro, in una separazione che si annuncia tutt’altro che semplice.

La rabbia di Totti per la presenza di Muller nella vita dei suoi figli

Ma la situazione tra i due ex coniugi è estremamente tesa. Tra le altre cose il capitano giallorosso sarebbe molto risentito dal fatto che il nuovo compagno della Blasi ha dormito nella villa dell’Eur e anche della foto nella quale la piccola Isabel è accanto a Ilary e il suo nuovo compagno Bastian Muller. Tensioni che non fanno altro che alimentare quella che già si annuncia come una guerra legale senza esclusione di colpi.

E saranno i due avvocati dell’ex coppia, Antonio Conte per Totti e Alessandro Simeone per Blasi, a doversi ‘fronteggiare’ nelle aule di giustizia per trovare un accordo, seppure a questo punto in sede di separazione giudiziale, per la quale il legale del ‘Pupone’ ha depositato una memoria di ben 120 pagine.

Affidamento dei figli e villa dell’Eur gli argomenti sui quali l’ex coppia si confronterà in aula

La guerra che si annuncia cruenta e tra gli argomenti sui quali trovare un accordo c’è: l’affidamento dei tre figli e l’assegnazione della villa dell’Eur nella quale, al momento, vive Ilary insieme ai suoi figli. Mentre proseguirà un altro iter giudiziario ormai iniziato da qualche tempo, quello relativo ai famosi Rolex di Totti, che il campione giallorosso ancora non è riuscito ad avere indietro.