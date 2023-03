Francesco Totti e Noemi Bocchi lasciano Roma Nord e vanno a vivere all’Eur? Parla l’amico Nuccetelli: ‘Hanno altri progetti’

Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano avere dei progetti in mente. Dopo il trasferimento del Capitano a Roma nord, da pochissimi mesi del resto, insieme alla sua nuova compagna, ora, l’ex numero 10 della Roma potrebbe ritornare nuovamente a Roma sud. Certo, non ha resistito molto nel quartiere romanordino, e forse sente una certa nostalgia di altri quartieri.

Francesco Totti per l’emergenza abitativa a Roma: il residence a Tor Tre Teste per ospitare i senzatetto

Francesco Totti e Noemi Bocchi lasciano Roma nord?

Le nuove indiscrezioni arrivano direttamente dal suo storico amico, Alex Nuccetelli, il quale aggiunge qualche dettaglio interessante sulla sua vita privata, come riportato anche da Repubblica: “La casa dove vive con Noemi è bellissima ma non so quanto rimarranno. Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all”Eur” – così si è espresso il personal trainer in un’intervista a Novella 2000. Poi, nella stessa sede, ha aggiunto: “Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo”. Il trasferimento nell’attico di Roma nord risale solamente a pochi mesi fa, in concomitanza del Natale passato che Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno trascorso insieme a tutti i figli, prima di poter partire per il loro incredibile viaggio di Capodanno, come vi abbiamo anche noi raccontato in quella occasione.

Nuccetelli: “Una scelta che mi ha lasciato perplesso”

Stando a quanto dichiarato da Nuccetelli tra la coppia le cose vanno a gonfie vele in questo periodo, senza increspature di sorta: “Si trovano bene e tra l’altro il loro appartamento io lo conoscevo già. Ci abitava un mio amico imprenditore che mi aveva invitato in passato. Ma, al di là dei quartieri, loro stanno così bene insieme che sarebbero felici ovunque”. Ma non è tutto, perché il personal trainer sfrutta l’occasione anche per parlare di Ilary Blasi, la quale, proprio pochi giorni fa, aveva scelto di cenare insieme alla sua nuova fiamma Bastian e al cugino di Totti, in un ristorante che Nuccitelli conosce molto bene, e di cui è direttore artistico. Sul fatto, ha detto: “Una scelta che mi ha lasciato perplesso” – commenta – “ci parliamo tramite avvocati. Lui non lo conosco, ma le foto che mette Ilary su Instagram, quelle dimostrazioni di affetto non le ha mai avute neanche per Francesco i primi tempi. Le sto vedendo adesso tra Francesco e Noemi“.