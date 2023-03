Francesco Totti a Belve? Ecco quando e cosa sappiamo. Il 21 marzo, salvo sorprese, l’ex Capitano della Roma sarà ospite di Belve. L’intervista si prevede da subito incandescente, con domande “scorrette” che potrebbero quasi sicuramente trattare la fine del proprio matrimonio con Ilary Blasi e soprattutto l’inizio di una nuova relazione amorosa con la romana Noemi Bocchi, con cui da diversi mesi viene puntualmente immortalato insieme.

Francesco Totti a Belve, pronto a parlare della fine con Ilary

Almeno fino a oggi, sulla fine del rapporto con Ilary Blasi è sempre mancata la voce di Totti. Infatti, il Capitano ha preferito concentrarsi in questi mesi sulla nuova relazione con Noemi Bocchi, i propri figli, le devastanti pratiche di divorzio dall’ex moglie, gli impegni con la sua squadra di Calcio a 8 e soprattutto il ruolo di ambasciatore FIFA nel mondo, come avvenuto recentemente con il Mondiale svolto in Qatar.

Ebbene, Totti sull’argomento Ilary ha rilasciato, almeno fino a oggi, solo un’intervista a Il Corriere della Sera. Dichiarazioni sul famoso giornale che a troppi lettori, e soprattutto fan della Blasi, non sono piaciute. Infatti, Francesco Totti giustificava la fine del proprio matrimonio per via dei “continui tradimenti di Ilary”, oltre poi raccontando il bizzarro episodio della sparizione dei Rolex di sua proprietà. Insomma, argomentazioni che potevano rimanere riservate al solo contesto familiare.

Specie poi se il giocatore abbia sempre cercato di evitare di mettere davanti alle telecamere le problematiche della propria famiglia, in primis per tutelare i figli. Così fu con Ilary Blasi da Verissimo, dove pregò l’ex moglie di non raccontare le vicende familiari nello studio di Silvia Toffanin. Ma ora sembra tutto diverso. Accettare l’invito di Belve e di rispondere alle domande spinose della giornalista Francesca Fagnani, significa aver cambiato la propria linea sul come presentare il suo precedente matrimonio al pubblico di casa.