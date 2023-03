Francesco Totti per l’emergenza abitativa a Roma: il residence a Tor Tre Teste per ospitare i senzatetto

Francesco Totti e la sua società, la Ten Immobiliare, torna nuovamente sul tema dell’emergenza abitativa che sta stravolgendo il Comune di Roma. Grazia all’immobile di proprietà di via Tovaglieri 29 a Tor Tre Teste, il Capitano si è guadagnato il bollino di ”idoneità” per poter ospitare, a spese del Comune, le famiglie che si trovano in enorme difficoltà economica e sociale.

I residence di Francesco Totti idonei per ospitare le famiglie in difficoltà

Quello che vi abbiamo menzionato, poc’anzi, è l’esito dell’ultimo bando pubblicato dal Campidoglio per trovare nuovi alloggi per le famiglie in difficoltà nel territorio di Roma, ovvero i nuovi centri ”Sassat”, come vengono denominati dal dipartimento che si occupa delle politiche abitative dal territorio. Sassat sta per ”servizio di assistenza e sostegno socio alloggiativo temporaneo”, ed è proprio quello di cui c’era bisogno. Tra l’altro, non è di certo la prima volta che la società immobiliare di Francesco Totti partecipa ad un bando di questo tipo. Di fatto, già in passato un passo in questo senso era stato fatto.

Il bando per i Sassat a Roma: ”idoneo”

Insomma, nel turbinio mediatico che non fa altro che parlare della relazione, ormai diventata un caso di tribunale per il divorzio e la spartizione dei beni, tra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice Ilary Blasi, spunta fuori anche qualcosa di più rilevante che lo interessa. Come detto, già qualche tempo fa il gruppo dell’ex capitano della Roma si era messo in prima linea sul mercato dell’emergenza abitativa della Capitale, mettendo a disposizione i suoi appartamenti-residence per i nuclei familiari forte difficoltà economica. Ma questa volta, l’importanza della partecipazione, per il Comune di Roma, assume un’importanza maggiore. Infatti, per la prima volta, a partire dal 2019, il bando per i Sassat riceve offerte considerate idonee e quindi fattibili nel concreto.

La storia del bando e la residenza a Tor Tre Teste