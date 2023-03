Totti-Blasi, salta la prima udienza per la separazione: cosa è successo

Di solito si dice ”Buona la prima”, ma non è di certo questo il caso né il contesto esatto per poterlo dichiarare. La vicenda e il divorzio della coppia Totti-Ilary, pare debba andare davvero per le lunghe, diversamente da come ci si era proposti. Infatti, se fino a qualche settimana fa, tra i loro avvocati, si parlava di una rapina e pacifica soluzione, questi ultimi giorni hanno contraddetto tutto.

Ilary Blasi, su Instagram arrivano le prime foto con il nuovo compagno Bastian

Totti-Blasi, salta la prima: ecco perché

Dunque, la prima è saltata, e la telenovela giudiziaria può finalmente avere inizio: la vicenda divorziale tra la bellissima conduttrice televisiva Ilary Blasi e l’eterno ed intramontabile Capitano giallorosso, Francesco Totti, durerà molto più del previsto. Di fatto, proprio la prima udienza, quella fissata per la giornata di domani, 14 marzo 2023, come anticipato, è saltata. Per questo slittamento, a pensarci, è stato l’ex numero dieci della Roma. Ilary Blasi, a quanto pare, vorrebbe voluto accelerare i tempi, ma l’istanza di anticipazione dell’udienza è stata rigettata. E ora, proprio quando la prima udienza era alle porte, gli avvocati di Totti hanno presentato una richiesta di rinvio, come riportato anche da Repubblica.

Quali sono le questioni sul piatto

Dunque, la questione è chiara: per il momento il tutto rimane fermo e congelato. Di conseguenza, poi, proprio in assenza di un accordo preciso tra le parti, ecco che proseguiranno gli appuntamenti in tribunale della ormai ex coppia più famosa al mondo. Da una parte c’è l’affare Rolex, che la conduttrice avrebbe sottratto a a Totti affermando che si trattava di un regalo, e che poi ha innescato la reazione dell’ex calciatore, vendicatosi con l’occultamento di borse e scarpe che la ex moglie ha poi in parte ritrovato tra gli enormi meandri della villa all’Eur che vanta un’estensione di almeno 1400 metri quadrati. E poi, non dimentichiamo, certo, la causa per la separazione, in cui si discuterà di affidi e proprietà, almeno da quando avrà inizio. Tra i due, è Ilary che sembra avere più fretta tra i due.