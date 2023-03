Ilary Blasi, su Instagram arrivano le prime foto con il nuovo compagno Bastian. Ha voluto festeggiare il compleanno del nuovo compagno Bastian, con una raffica di foto su Instagram, tra post e stories. Così Ilary Blasi ha ufficializzato, di netto, il nuovo fidanzamento dopo il matrimonio con Francesco Totti, dedicando al nuovo compagno anche la frase: “Tanti auguri amore mio”. Vero amore o solo l’ennesima provocazione nei confronti dell’ex Capitano della Roma?

Il nuovo fidanzato di Ilary Blasi: arrivano le foto ufficiali

Leggo.it riporta le nuove foto di Ilary, pubblicate su Instagram e che, per la prima volta dopo mesi, danno un volto al nuovo compagno Bastian. La showgirl italiana, dopo la separazione da Francesco Totti, sembra essersi tornata a innamorare davvero, con tanto di frasi romantiche al nuovo compagno: “Auguri amore mio, ti auguro il meglio. Con tanto amore”. Le foto, pubblicate sui social, immortalano la conduttrice abbracciata al fidanzato, oltre che un romantico bacio tra i due sulle labbra.

Ilary Blasi sembra tornata a respirare una storia d’amore, considerato come negli ultimi mesi sia stata travolta dagli strascichi della fine del proprio matrimonio con Francesco Totti. Ora si gode Bastian, tra foto abbracciati, in vasca, mentre si baciano o in strada. Una love story che sembra viaggiare a gonfie vele, nonostante ancora oggi di lei si parla per la questione del divorzio dal proprio ex marito, la situazione delle borse e dei rolex del calciatore.

I due sono stati a Roma, cenando per altro nel ristorante “Il tartarughino” del Centro Storico. Lo stesso ristorante dov’è direttore artistico Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco Totti e che tante volte, anche tramite i giornali, ha detto la sua sulla storia tramontata tra la stessa showgirl e il calciatore. Ennesima frecciatina a Totti? Sembra palese, specialmente se pensiamo a quanti ristoranti esistono nella città di Roma e soprattutto nel centro storico.