Roma, Noemi Bocchi si opera di diastasi addominale: ‘Faccio la mia parte condividendo il mio percorso’

Noemi Bocchi, l’attuale compagna dell’ex Pupone Francesco Totti, oggi si è operata di diastasi addominale. La donna ha salutato i suoi oltre 62mila follower dal letto della clinica Mater Dei pubblicando sulle proprie storie Instagram una foto che la ritraeva insieme al medico che si occuperà di lei, il dottor Giovanni Giugliano, specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva. ‘Scendiamo in sala operatoria’ queste le parole di Bocchi a corredo della foto condivisa.

La malattia di Noemi Bocchi e la comunicazione via social

La 34enne è madre di due bambini e nelle scorse settimane ha reso noto di soffrire di diastasi addominale. La donna aveva raccontato di stare male a seguito dei due parti ma quando esprimeva tale fastidio i suoi interlocutori la liquidavano con delle frasi alquanto semplicistiche: ‘Hai partorito, è normale’. Successivamente, ‘dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di diastasi addominale’, racconta la donna in un post. La patologia consiste nell‘allontanamento di due muscoli retti dell’addome e la donna aveva scoperto di soffrirne grazie ad alcuni gruppi Facebook in cui ‘ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne’, aveva detto la Bocchi che ha dunque deciso di intraprendere un percorso per stare bene ma, al contempo, spiega: ‘ho deciso di fare la mia parte condividendo il mio percorso e raccontandovi anche i sentimenti che l’articolo sulla gravidanza ha suscitato in me’. Poi la frase: ‘Se le donne da sole sono pura forza, insieme sono uragani’. Il tutto accompagnato da due hastag: #diastasiitalia e #diastasidonna.

Il post di ringraziamento

Infine un un successivo post la 34enne ha poi ringraziato per la vicinanza tutti i suoi fan annunciando che l’operazione sarebbe stata imminente. ‘Grazie per le vostre parole di vicinanza. Grazie per aver capito cosa io realmente sentissi il bisogno di comunicare e il perché. Grazie per avermi rassicurato. So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi. Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio. Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza’.