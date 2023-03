Roma, cresce la tensione nell’ex coppia Totti-Blasi: a rischio le trattative di separazione

Separazione Totti-Blasi. Cresce la tensione tra una delle ex coppie più discusse del momento alla vigilia della nuova udienza per la separazione che vede coinvolti l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti, e la showgirl Ilary Blasi. Prima la sparizione dei costosi Rolex di lui e delle borsette, di altrettanto valore, di lei adesso, i motivi del contendere cambiano ma l’aria che si respira tra l’ex coppia appare tutt’altro che leggera. A mandare su tutte le furie l’ex Pupone due motivi: il fatto che l‘attuale compagno della Blasi, Bastian Muller, dorma nella villa all’Eur che Totti usa quando non è nell’attico di Roma Nord con la Bocchi ed in secondo luogo le foto apparse ieri sul settimanale Chi che immortalano Ilary, Muller e Isabel (figlia dell’ex capitano) mentre camminano tutti e tre mano nella mano.

Separazione Totti Blasi: oggi l’udienza su Rolex e borsette, l’accordo sembra vicino

Separazione Totti-Blasi, a rischio le trattative?

Questi accadimenti riportano un certa tensione nella coppia che pareva invece essere vicina ad un’intermediazione nella pratiche relative alla separazione. Ora, almeno secondo l’ex capitano giallorosso, tali episodi sono solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Totti potrebbe anche decidere di archiviare definitivamente ogni ipotesi di mediazione. Il suo legale ha, infatti, depositato una memoria difensiva di 120 pagine che sembrano tanto rappresentare il preludio ad una guerra giudiziaria che vedrà contrapporti i due avvocati dell’ormai ex coppia.

La causa di separazione

Una separazione tortuosa quella che vede protagonisti l’ex capitale giallorosso Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi. Una partita che si gioca su un duplice terreno di scontro. Da un lato, infatti, c’è la causa di separazione in cui si discute principalmente della villa all’Eur e dell’affidamento dei figli e dall’altro, è ancora in corso la causa nella quale l’ex Pupone reclama i suoi costosi Rolex mentre l’ex moglie rivuole i suoi gioielli dopo aver trovato le borse e le scarpe che Totti aveva nascosto.