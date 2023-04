Isola dei Famosi 2023, perché Gianmarco Onestini non è nel cast? Ultime news

Che Pier Silvio Berlusconi abbia il dente amaro dopo le ultime uscite del Grande Fratello Vip, in quanto a linguaggio e resto, non è una novità. Ve ne abbiamo parlato ampiamente proprio nei giorni scorsi. E, ora che il format è arrivato al termine, deve passare il testimone a L’Isola dei Famosi, e nel farlo, qualche polemica sulle sue decisioni ancora sopravvive. Vediamo qualche dettaglio sulle ultime notizie spifferate dai corridoi.

Troppa volgarità a La Pupa e il Secchione: interviene Berlusconi

Isola dei Famosi 2023: depennato Gianmarco Onestini?

Dopo la strigliata fatta dall’AD, ecco che il figlio di Silvio Berlusconi è tornato ad imporsi anche sull’Isola dei Famosi che inizierà il prossimo lunedì, con la conduzione magistrale di Ilary Blasi che, nel frattempo, affronta anche il processo del divorzio con Francesco Totti. Ma questa è un’altra storia, i cui aggiornamenti potrete trovare CLICCANDO QUI. Ad ogni modo, stando ad alcune fonti interne alla produzione, pare che nonostante Gianmarco Onestini fosse pronto a salpare per l’Honduras, Pier Silvio avrebbe dirottato il suo viaggio, mettendo un veto su di lui. Ma perché?

L’indiscrezione da Dagospia: evitare la deriva trash del programma

Sembra proprio che il giovane Berlusconi non voglia che il fratello di Luca Onestini partecipi al reality dei naufraghi che inizierà a breve, per la gioia degli appassionati. Inoltre, il ragazzo per il momento non sarebbe neppure l’unico ad andare verso il depennamento dal programma. Ma la ragione precisa quale sarebbe? Ancora una volta l’indiscrezione arriva da Dagospia, secondo cui il fratello del famoso Luca non sarebbe nemmeno l’unico concorrente escluso dal reality poco prima della partenza come dicevamo. Secondo le fonti del noto portale, ancora una volta il tutto nascerebbe dal rischio di uno sprofondamento verso il trash che il Berlusconi Junior vuole evitare a tutti i costi, come evidente.