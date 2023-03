Perché la puntata del GF VIP del 2 marzo è sparita dal sito? Cosa è successo dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi

Grande Fratello Vip. Tutti si chiedono cosa stia accadendo dietro le quinte della Casa più spiata d’Italia. Il fuoco delle polemica, di fatto, divampa, e ad alimentarlo è stata anche la decisione dell’amministratore delegato Mediaset, Piersilvio Berlusconi, di non trasmettere la replica su La5 della puntata andata in onda lo scorso 2 marzo.

La puntata del 2 marzo sparisce dal sito: perché?

Ma non è tutto qui, perché c’è di più. La puntata famigerata in questione, è sparita anche dal sito della rete e da quello ufficiale del Grande Fratello. L’aria, intanto, si fa pesante, e le voci di malcontento continuano ad affollare i corridoi Mediaset, così come i social del pubblico a casa, che si chiede cosa effettivamente stia accadendo. In questo senso, i recenti accadimenti appena enunciati, sono stati interpretati come un intervento punitivo dell’Ad culminato nella decisione di annullare la messa in onda della replica. In un primo momento, del resto, la motivazione che circolava in rete era: ”Troppe parolacce e volgarità”.

Un richiamo generale alle scelte autoriali

Ma la domanda è cosa ha di diverso la puntata del 2 marzo scorso da quelle che l’hanno preceduta? Come mai la scelta brusca, improvvisa, di rimuoverla completamente dai propri canali streaming e non solo? Alcune fonti riferivano – e riferiscono – di un certo malcontento di Piersilvio Berlusconi, soprattutto nei confronti di determinate scelte autoriali fatte in modo indipendente dal conduttore Signorini. Sotto questo punto di vista, allora, ci sarebbe stato un richiamo che potremmo definire ”generico”, senza cioè colpire nessun concorrente in particolare.

Cos’era successo nella puntata del GF Vip del 2 marzo 2023?

Ad ogni modo, a scomparire dai canali Mediaset è stata solo la puntata del 2 marzo scorso, cioè quella della sfuriata di Signorini contro alcuni concorrenti, durane la quale è successo di tutto, dall’uscita dalla Casa di Sarah Altobello, dal confronto in studio tra Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia, dalla lite tra l’opinionista Sonia Bruganelli e tutti i restanti malumori in via di sviluppo nella Casa. Ma quale sarà stato l’episodio in particolare che ha fatto traboccare i basi Mediaset?