Grande Fratello Vip, anticipazioni 6 marzo 2023: ospiti, televoto, primo finalista, ultime news su Antonella

Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip e ora il gioco, nella casa più spiata di sempre, si fa davvero duro e difficile. Tra equilibri precari, scontri accesi e continui confronti, i concorrenti, che vivono lì da settembre, stanno continuando a farsi conoscere e amare dal pubblico. Tra televoti aperti, storie d’amore che nascono e altre che finiscono, tra non poche polemiche. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, lunedì 6 marzo? Chi dei vipponi al televoto diventerà primo finalista di questa edizione, la più lunga della storia? Ecco tutte le anticipazioni della puntata.

Chi sarà il primo finalista tra Antonella, Andrea, Nikita, Micol, Davide, Oriana e Tavassi?

Al televoto ben sette concorrenti. E loro non lo sanno: questa sera verrà decretato il primo finalista del GF VIP. I telespettatori dovranno scegliere tra Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate fuori dalla casa, Andrea e Davide, gli ultimi due arrivati, Antonella Fiordelisi, che continua a fare tira e molla con Donnamaria, Oriana, in crisi con Daniele Dal Moro e Micol e Tavassi, che ormai fanno coppia fissa. Chi di loro sarà il primo finalista? E chi, quindi, potrà stare sereno almeno fino al giorno della finale?

Oriana e Daniele in crisi, ultime news

Ma non finisce qui. Nella puntata di oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare anche di Oriana e Daniele. Dopo l’uscita di Martina, ex di Daniele, tra non poche polemiche, il rapporto tra i due sembra essersi incrinato. Perché se da una parte la complicità non manca, dall’altra i fraintendimenti ci sono. E, a quanto pare, Oriana ha ascoltato una conversazione di Daniele: lui starebbe con lei solo per non ferirla. Ci sarà un chiarimento questa sera?

Antonella ed Edoardo ancora insieme?

Al centro della puntata anche Antonella Fiordelisi, al televoto e in lizza per diventare finalista, ed Edoardo Donnamaria. I due, che fino a poco fa facevano coppia fissa, ora sono in crisi. Anche se la passione non manca. Riusciranno a trovare un punto d’incontro? Chissà…

L’appuntamento con il GF VIP, quindi, è per stasera a partire dalle 21.30 circa su Canale 5. Tra emozioni e colpi di scena che non mancheranno!